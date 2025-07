Limpa Gyn declara apoio ao Movimento Reciclar

O consórcio Limpa Gyn, responsável pela coleta de resíduos em Goiânia, declarou nesta quarta-feira (16/7) apoio ao Movimento Reciclar. O objetivo principal é ampliar os índices de reciclagem na capital, atualmente estimados em apenas 2% de todo o lixo coletado diariamente.

Em reunião realizada na sede do Sistema OCB/GO, o diretor do Consórcio Limpa Gyn, Renan Andrade, avaliou que o momento de mobilização da sociedade goianiense em torno do tema cria condições favoráveis para transformar essa realidade.

Presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira reforçou que o objetivo das entidades envolvidas no Movimento Reciclar é ampliar e melhorar, de forma progressiva, a qualidade da coleta seletiva em Goiânia. “O Limpa Gyn é parte fundamental nesse esforço, pois é ele quem realiza o transporte do material reciclável até as cooperativas”, destacou.

Luís Alberto sugeriu parceria com o Limpa Gyn no transporte dos recicláveis, para que as cooperativas associadas ao Sistema OCB/GO possam participar de parte dessa etapa por meio de um modelo de terceirização. A ideia é garantir uma renda fixa para as cooperativas, além de permitir maior controle sobre a qualidade dos resíduos destinados à triagem. O diretor do Limpa Gyn afirmou que será analisada a viabilidade da sugestão do Sistema OCB/GO.

Além disso, Luís Alberto propôs parceria na área de educação ambiental, começando por escolas da rede pública. “É preciso unir todos os atores que se preocupam e têm condições de ajudar. O Movimento Reciclar ganha mais adesão a cada dia e mais força para alcançar suas metas. Essa transformação não é responsabilidade de uma única entidade ou só do poder público, toda a sociedade precisa estar engajada”, ressaltou.

O diretor da Limpa Gyn ainda destacou que a mobilização e a conscientização da população são fundamentais para melhorar o volume e a qualidade dos resíduos que chegam às cooperativas.

“A população pode se informar pelo nosso site (consorciolimpagyn.com.br) sobre como e quando fazer o descarte correto, de acordo com a frequência da coleta.”

Renan Andrade também ressaltou a importância de acondicionar de forma adequada o material, separando-o do lixo orgânico. “Isso aumenta a qualidade do que é reciclado e valoriza o trabalho das cooperativas”, explicou.

Sobre o movimento

Lançado em 30 de junho, o Movimento Reciclar tem como meta superar os baixos índices de reciclagem de resíduos sólidos urbanos em Goiânia. Atualmente estimados em apenas 1,8%, o objetivo é elevar para 10% até 2026 e, no mínimo, 50% até 2033, ano do centenário da capital.

O movimento mobiliza diversas entidades goianas, como o Sistema OCB/GO, Codese, Sebrae-GO e Fórum das Entidades Empresariais de Goiás (FEE), entre outras. Também participam o Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, o Ministério Público de Goiás (MPGO), a Prefeitura de Goiânia, a Câmara Municipal e instituições de ensino como UFG e PUC-GO.

Mabel libera R$ 10,7 milhões em emendas aos vereadores em meio à crise com base aliada