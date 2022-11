Lissauer critica taxação do agronegócio

Lissauer Vieira (PSD) fez discurso emocionado em que demonstrou os motivos pelos quais se posicionou, desde a apresentação dos dois projetos, ser contrário à criação da contribuição e do fundo propostos pelo Poder Executivo.

Ele foi o quinto a abordar o tema da tribuna do plenário Iris Rezende Machado e disse aos presentes vivenciar com tristeza a taxação do setor do agronegócio. “Essas pessoas que não tem medo de arriscar e estão aqui hoje por que estão preocupados com o futuro”, exclamou.

E continuou. “Não é fácil produzir grãos, gerar renda, gerar divisas. Vocês estão aqui porque estão com o coração doendo. Será que nós vamos atrapalhar?”, perguntou ele.

Lissauer Vieira acrescentou que contribuiu de forma decisiva para aprovar outras medidas com o objetivo de equilibrar as finanças do estado e pediu apoio aos demais deputados pela rejeição dos projetos em discussão. “Vamos botar a mão na consciência. Nos ajudem. Eu peço misericórdia a vocês. Todos têm ligação com as pessoas do campo. Estou saindo daqui hoje extremamente triste”, lamentou ao encerrar.