Lucas Rodrigues não foi liberado pela CBF e desfalca o Goiás

O clube esmeraldino solicitou a dispensa do jogador para contar com ele na última rodada da série B. No entanto, por se tratar de um período de Data Fifa, a Confederação negou o pedido. Lucas Rodrigues se apresentou em Belém para defender a Seleção Brasileira Sub-20 em dois amistosos contra o Peru. O atleta de 19 anos, é uma das peças mais importantes do elenco esmeraldino, fica fora do duelo decisivo deste sábado contra o Sport, na Ilha do Retiro. A partida vale acesso para os playoffs e o Goiás precisa vencer e torcer por um tropeço do CRB para avançar.

“Luquinha”, como é mais conhecido, é a joia mais valiosa do elenco alviverde. Uma provável negociação do atleta pode ser a salvação financeira do clube, que não consegue pagar os salários dos jogadores e do setor administrativo há quatro meses. Recentemente o jogador despertou o interesse do Vasco da Gama, que chegou a fazer uma proposta na ordem de 4 milhões de Euros, mas o Goiás não aceitou. Segundo os dirigentes do Goiás, a pedida inicial por “Luquinha” é de 7 milhões de Euros. Além do Vasco da Gama, alguns clubes europeus também demonstram interesse pelo jogador. O Aston Villa e o Newcastle, ambos da Premier League da Inglaterra, além do Barcelona, Real Betis e Valência, já sondaram ou enviaram olheiros para monitorar o jovem meio-campista do Goiás e da Seleção Brasileira Sub-20.

ACESSO GARANTIDO

O Regulamento do Campeonato Brasileiro foi modificado por sugestão do próprio Vila Nova e do CRB, criando os playoffs para dar oportunidades aos clubes que se classificarem entre a terceira e sexta colocação, de disputar duas vagas restantes para a série A. Se o Regulamento do ano passado ainda estivesse em vigor, o Vila já estaria na série A, uma vez que a terceira colocação é definitiva, o que garantiria o clube entre os quatro primeiros classificados. Com a alteração, o mais provável é que o Vila tenha que disputar os playoffs. O Tigre “bebeu do próprio veneno”.

Se o Regulamento atrapalhou os planos do Vila Nova, ajudou Goiás e Atlético Goianiense, que estariam fora das disputas por ocuparem a sétima e oitavas colocações, mas podem, com uma combinação de resultados, chegar à série A em 2027. O Vila ainda pode conquistar o acesso sem passar pelos playoffs, para isso, terá que derrotar o Fortaleza na Arena Castelão e torcer por tropeço do Juventude, que joga em casa contra o Botafogo-SP, dependendo de uma vitória simples para subir na segunda colocação. O mais provável é que o Vila participe mesmo dos playoffs, terminando a competição em terceiro lugar. Caso Goiás ou Atlético Goianiense conquiste a sexta vaga, o confronto nos playoffs deve acontecer entre clubes goianos.

Ao terminar o campeonato da segunda divisão no próximo sábado, os confrontos dos playoffs estarão definidos com Criciúma x Fortaleza e Vila Nova x CRB, Goiás ou Atlético Goianiense. Serão jogos de ida e volta, mas no caso do Vila Nova, o time joga por dois resultados iguais e o jogo de volta será realizado no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila está muito perto de, finalmente, disputar uma série A, sonho maior de todo torcedor colorado.

Guto Ferreira trabalha para manter o foco dos jogadores nas partidas finais da competição. O time está blindado de comentários exteriores e do excesso de confiança. Mas nos bastidores do Tigre, já existem tratativas visando o planejamento para 2027. Em caso de acesso, o clube já está pensando na formatação do novo elenco com padrão série A, se o técnico Guto Ferreira será mantido ou não e, principalmente, onde o Vila vai mandar seus jogos na primeira divisão do futebol brasileiro. Os dirigentes que são torcedores mais fervorosos, defendem o investimento em ampliação e melhorias no Onésio Brasileiro Alvarenga, mas esse estádio, mesmo com melhorias, não oferece condições para disputar uma competição como a série A. Por isso, outra corrente tende a acatar a sugestão do Governador Daniel Vilela, que colocou o estádio Olímpico Pedro Ludovico à disposição do Vila Nova, caso tenha interesse.

CURTAS

* Os três clubes da capital, com chances de disputar a série a em 2027 fazem as contas e estabelecem estratégias para as disputas da última rodada da série B neste sábado, às 16:30 hs.

* O Vila já está classificado para as disputas dos playoffs. Mas pode conseguir o acesso direto, desde que vença o Fortaleza e o Juventude não vença o Botafogo de Ribeirão Preto, em jogo que será realizado em Caxias do sul.

* O Goiás não tem chances de acesso direto, mas pode conquistar a sexta vaga dos playoffs. Precisa vencer o Sport em Recife e torcer por um tropeço do CRB, que joga contra o Ceará.

* O Atlético Goianiense tem a situação mais delicada, precisa vencer o Cuiabá no Antônio Accioly, e torcer por derrotas do Goiás e do CRB. São muitos interesses em jogo, a última rodada será repleta de emoções.

* O técnico Roger Silva, do Atlético Goianiense, espera contar com praticamente todos os atletas para o jogo decisivo de sábado contra o Cuiabá, no estádio Antônio Accioly. O atacante Bruno José recebeu cartão amarelo e está suspenso, mas o jogador não é titular.

* Por outro lado, o volante Cristiano e o atacante Gustavo Maia cumpriram suspensão automática e pode aparecer como opções no banco de reservas. O Cuiabá apenas cumpre tabela, mas pode dificultar as coisas para o Atlético, afinal, a mala branca está viajando pelo Brasil.