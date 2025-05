Mabel destaca avanços da metronização de Goiânia durante posse da nova diretoria da NTU

O prefeito Sandro Mabel (UB) destacou avanços da metronização do transporte coletivo da capital durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano (NTU), realizada na noite desta terça-feira (27/05), no Setor de Clubes Esportivos Sul, em Brasília. Intervenções como corredores exclusivos, controle inteligente de semáforos e modernização da frota foram mencionados como melhorias aos passageiros goianienses.

“Estamos transformando o transporte coletivo de Goiânia em um sistema com mais fluidez, conforto e eficiência. A velocidade dos ônibus aumentou em mais de 30% em alguns trechos, e o passageiro já sente essa diferença no dia a dia”, afirmou Mabel ao apresentar o projeto, que ele define como metronização, em referência ao modelo de operação contínua e priorizada, semelhante ao de sistemas metroviários.

Durante o discurso, Mabel destacou que a mobilidade urbana deve ser prioridade nas gestões municipais. “Estamos investindo em tecnologia e requalificação viária para garantir um transporte coletivo mais atrativo. Esse é o caminho para reduzir o uso de veículos individuais e melhorar a mobilidade nas cidades brasileiras”, defendeu. O prefeito elogiou a parceria com o recém-empossado presidente do Conselho Diretor da NTU, Edmundo Pinheiro. “É um goiano competente e comprometido. A contribuição dele foi essencial para que esse novo modelo saísse do papel”, pontuou.

Um dos destaques citados por Mabel é a reconfiguração de trechos críticos para ônibus. Em um deles, com três quilômetros de extensão, a circulação passou a ser quase contínua graças à sincronização semafórica e retirada de obstáculos. “Antes, o ônibus parava em até quatro de nove semáforos. Agora, cruza o percurso praticamente sem parar”, explicou o prefeito. Ele também ressaltou a inovação na gestão do sistema: o controle dos semáforos agora está nas mãos da operadora do transporte coletivo, o que garante prioridade aos ônibus. “A empresa passou a comandar a fluidez do trânsito para os coletivos, criando uma cidade mais rápida e eficiente”, destacou.

A metronização também inclui melhorias na frota e infraestrutura urbana: ônibus com ar-condicionado, reforma de sete mil pontos de parada, modernização de terminais e financiamento para renovação dos veículos, com subsídio compartilhado entre estado e municípios. Mabel, que preside a Comissão de Mobilidade da Frente Nacional de Prefeitos, concluiu sua fala com um convite: “Quero que todos conheçam Goiânia. Tenho certeza de que vamos nos tornar referência nacional em transporte coletivo”. O secretário de Engenharia de Transporte (SET), Tarcísio Abreu, também esteve presente no evento.

Nova diretoria da NTU

A NTU empossou sua nova diretoria para o biênio 2025/2027. Edmundo Pinheiro assume como presidente do Conselho Diretor, tendo Mauro Artur Herszwicz como vice. Francisco Christovam e Marcos Bicalho foram reconduzidos aos cargos de diretor executivo (CEO) e diretor de gestão, respectivamente. O cargo de diretor técnico será ocupado por Matteus Freitas, que atuava como coordenador do Núcleo de Transporte da entidade.

Em seu discurso, Edmundo Pinheiro defendeu a necessidade de retomar o protagonismo do transporte público no país. “Desde a pandemia, houve uma migração para o carro, e o trânsito ficou mais caótico. Brasília mostra que é possível reverter esse cenário: a demanda aqui já superou o período pré-pandemia, graças a uma política de incentivo consistente”, observou.