Mabel diz que vai colocar em “prática” requalificação do Centro de Goiânia

O pré-candidato a prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil), declarou seu compromisso com a revitalização do Centro da capital durante uma reunião com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia. “Vamos dar vida novamente ao Centro da nossa Capital”, afirmou o empresário, destacando a implementação de ações para atrair mais público à região.

Mabel criticou o Programa Centraliza, criado pela Prefeitura de Goiânia, afirmando que a iniciativa ainda não foi efetivada. “Caso eleito, vamos colocar isso em prática, mas também vamos melhorar e aprimorar o que já foi apresentado no projeto que ainda tramita na Câmara de Goiânia”, garantiu.

Um dos principais desafios identificados pelo pré-candidato é a falta de vagas de estacionamento no Centro. Ele propôs aumentar a segurança pública, em parceria com a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar de Goiás.

Para solucionar o problema de estacionamento, Mabel sugere parcerias com a iniciativa privada, oferecendo incentivos fiscais da Prefeitura e do Estado. “Nossa proposta é ampliar as vagas de estacionamento nas áreas de maior concentração comercial e de serviços na capital”, explicou.

Mabel destacou a criação de estacionamentos subterrâneos e a reutilização de prédios fechados ou abandonados para este fim como soluções viáveis. Além disso, ele propõe a ampliação da rede de videomonitoramento da cidade e uma maior integração entre a Guarda Civil Metropolitana e as forças de segurança estaduais.

Em parceria com o governo de Ronaldo Caiado (UB), Mabel promete expandir os serviços públicos no Centro, incluindo a instalação de uma grande unidade do Vapt Vupt, acompanhada de serviços municipais nas áreas de saúde e empreendedorismo. “Isso já vai gerar maior movimento, maior vida para a região”, completou.

Durante o encontro, os lojistas apresentaram um documento com sugestões para o plano de governo do pré-candidato. As propostas incluem a desburocratização dos processos administrativos para a abertura de empresas, políticas públicas de sustentabilidade e a criação de programas de crédito e financiamento.

O presidente da CDL Goiânia, Geovar Pereira, elogiou a disposição de Sandro Mabel em se reunir com a categoria e anunciou seu apoio ao pré-candidato do União Brasil. “Melhor opção para gerir Goiânia não há”, afirmou Pereira.

Com essas propostas, Mabel visa não apenas revitalizar o Centro de Goiânia, mas também fomentar o desenvolvimento econômico e social da região, oferecendo um ambiente mais seguro e atrativo para os moradores e comerciantes locais.