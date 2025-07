Mabel entrega Corredor da Avenida 24 de Outubro em Goiânia

O prefeito Sandro Mabel entregou, nesta segunda-feira (28/7), o Corredor da Avenida 24 de Outubro, importante via que corta o bairro de Campinas, em Goiânia. A entrega representa um avanço significativo para a mobilidade da região, priorizando a fluidez do trânsito, maior segurança e melhor organização para motoristas, ciclistas e pedestres.

“Dentro dessa visão de garantir mais mobilidade aos 36 corredores escolhidos, já realizamos intervenções significativas como na Castelo Branco, integrando-a com a Mutirão, o que trouxe um grande efeito na entrada e saída de Goiânia. Também fizemos sincronização na 136 com a Jamel Cecílio, que começou a funcionar na semana passada, e hoje estamos entregando a 24 de outubro”, apontou o prefeito.

Com 3,8 km de extensão, o novo corredor recebeu uma série de melhorias, entre elas, implantação de sistema binário junto à Rua da Passagem, entre a Alameda Progresso e a Avenida Tirol; readequação completa da sinalização vertical e horizontal; avanço de calçadas nas esquinas; reprogramação da temporização semafórica e ampliação de calçadas na Alameda Progresso, tornando as travessias mais seguras e acessíveis.

Fluidez no trânsito

Sobre as melhorias na região de Campinas, Mabel adiantou que a prefeitura trabalha para implantar a zona azul nos próximos meses. “Nossa visão é aumentar a fluidez do trânsito, que hoje fica parado e é motivo de reclamação. Quando abre um sinal, já para no outro. Vamos acabar com isso até o final do ano que vem, deixando a cidade inteiramente sincronizada”, assegurou Mabel.

“Aqui na 24 sincronizamos todos os semáforos para criar a onda verde, permitindo parar no máximo uma vez a cada 10 sinais. Essas medidas aumentam a velocidade média dos ônibus em quase 30% e reforçam que a cidade está sendo desenhada para priorizar o transporte coletivo”, assinalou o prefeito.

Entre as principais mudanças está a manutenção do sentido duplo de circulação em um trecho de 3 km entre as avenidas Tirol e Perimetral, agora com duas faixas por sentido. O estacionamento, reorganizado de forma intercalada entre os lados direito e esquerdo, atende às necessidades do comércio, moradores e usuários da via.

Já no trecho entre a Rua P-25 e a Rua 220, a criação de um binário com a Avenida Perimetral trouxe três faixas por sentido em ambas as vias, estacionamento no lado direito na Perimetral e esquerdo na 24 de Outubro, além da construção de uma alça de retorno para facilitar o fluxo.

Além disso, 19 cruzamentos semafóricos foram reprogramados e um novo semáforo foi instalado no cruzamento com a Rua Geraldo Ney, ampliando a segurança e a sincronização dos semáforos, reduzindo tempos de espera. Não houve implantação de faixa exclusiva para transporte coletivo, priorizando a dinâmica do comércio e fluxo intenso de veículos.

Segundo o secretário municipal de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, iniciativas como a implantação de faixas de pedestre e a definição de tempos adequados para a travessia foram adotadas no Corredor da Avenida 24 de Outubro.

“Os corredores são importantes mas o pedestre também é fundamental. Em uma área comercial, um movimento como esse aqui hoje, com faixa de pedestre e tempo de travessia adequado, garante melhores condições para que o pedestre possa se deslocar com segurança pela cidade”, pontuou.