Mabel entrega novo servidor de alta performance para prefeitura

O prefeito Sandro Mabel entregou, nesta quarta-feira (23/7), o novo servidor central que marca o início de uma nova fase na transformação digital da capital. Com investimento de R$4 milhões, a administração municipal substituiu o antigo mainframe por um IBM Z15, equipamento de última geração que amplia significativamente a capacidade de processamento, a segurança, performance e a estabilidade da estrutura tecnológica da Prefeitura de Goiânia.

Segundo a Secretaria Municipal de Inovação e Transformação Digital (SIT), a troca do servidor é apenas o início de um programa mais amplo de modernização, que prevê um total de R$150 milhões em investimentos nos próximos anos. A nova infraestrutura já está em operação e beneficia diretamente a capacidade de processamento e performance na rotina interna da Prefeitura, além de proporcionar um ambiente mais seguro, estável e confiável para cidadãos, empresas e profissionais que dependem dos sistemas públicos. Será implementado ainda uma inteligência artificial para otimizar o atendimento ao público, que será integrada aos canais de atendimento da prefeitura, oferecendo respostas rápidas e personalizadas à população.

A meta é digitalizar os serviços, permitindo que os cidadãos realizem tarefas online, como solicitações de alvarás, documentos, processos, além de tornar a prefeitura mais eficiente e acessível. “Encontramos uma estrutura ultrapassada, com servidores que tinham quase 30 anos. Hoje, damos um salto tecnológico que garante velocidade, segurança e confiabilidade. Estamos construindo um ambiente moderno, que funcione com agilidade e que atenda melhor o cidadão. Vamos construir uma prefeitura digital, onde o cidadão possa resolver suas demandas com agilidade, sem precisar sair de casa. Esse novo servidor é a base para isso”, afirmou o prefeito Sandro Mabel.

De acordo com o secretário Fábio Cristino, o novo servidor tem quatro vezes mais capacidade que o anterior e já está operando em 90% de sua totalidade. Rotinas internas que antes demoravam até dois dias para serem executadas, agora são concluídas em menos de uma hora. “O sistema já está em funcionamento e a população já percebeu a diferença. Saímos de uma situação de calamidade tecnológica para uma infraestrutura robusta, que vai sustentar a modernização dos serviços da prefeitura ao longo dos próximos anos. O novo servidor está processando serviços como notas fiscais em até dois segundos, o que antes levava 20 minutos. Cerca de 40% dos serviços da prefeitura já estão rodando no novo ambiente, com planos de digitalizar 100% dos serviços”, explicou.

O investimento também fortalece o ambiente de negócios na capital. Para a presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC-GO), Sucenna Hummel, a modernização tecnológica melhora a relação entre empresas e o poder público. “Antes, havia muita instabilidade nos sistemas, o que dificultava processos básicos. Esse investimento em novo servidor facilitará o ambiente de negócios, beneficiando não só os contadores, mas todo o setor produtivo. Agora, temos um ambiente mais funcional e eficiente, que impacta positivamente toda a cadeia produtiva. Essa mudança coloca Goiânia em um caminho de desenvolvimento”, avaliou.

