Mabel participa de passeio motociclístico pelo Maio Amarelo

O prefeito Sandro Mabel participou, neste domingo (18/5), da 5ª edição do passeio motociclístico em alusão à Campanha Maio Amarelo, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito para a redução de acidentes e preservação da vida. Dezenas de pessoas participaram da ação.

Com largada na sede da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), localizada na Rua Recife, esquina com a BR-153, no Setor Alto da Glória, os participantes percorreram um trajeto simbólico no passeio, que celebrou o respeito à vida no trânsito e a convivência harmoniosa entre todos os modais.

“O trânsito precisa ser lugar de respeito e temos de viver em paz. A campanha Maio Amarelo traz essa mensagem de harmonia no trânsito”, afirmou Mabel, em entrevista à imprensa. “É por isso que tomamos uma série de providências”, completou. Entre as medidas estão a desobstrução de vias, criação de terceiras faixas, modernização semafórica e implantação de direitas livres, entre outras ações.

Sobre a liberação das faixas de ônibus para motociclistas, Mabel destacou que a medida tem sido bem recebida por condutores de carros e motos. “Todos elogiam, porque liberamos espaço na via principal e direcionamos as motos para os corredores, sem prejudicar a circulação dos ônibus e sem provocar acidentes”, pontuou o prefeito.

O titular da SET, Tarcísio Abreu, que também participou do passeio, avaliou positivamente os resultados da liberação dos corredores de ônibus para motociclistas, uma das intervenções recentes no trânsito da capital. “Essa ação tem mostrado resultados expressivos, sem registro de incidentes entre motocicletas e ônibus. Nesse período de liberação, os motociclistas já estão se acostumando a utilizar essa permissão para circular pelos eixos dos ônibus”, afirmou.

“Sem dúvida, o uso desses corredores tem se mostrado uma alternativa eficaz para retirar as motos do meio dos carros, onde o risco de acidentes é maior. Nos corredores, elas podem circular com segurança e tranquilidade, o que também melhora a fluidez no trânsito. É uma solução que tem sido bem recebida pelos motociclistas, que elogiam a iniciativa da Prefeitura”, acrescentou Tarcísio, antes da largada do passeio. “Podemos esperar ainda mais resultados, sempre pensando na segurança viária com mais fluidez. Esse é o principal objetivo da gestão do prefeito Sandro Mabel no que se refere à mobilidade urbana em Goiânia”, concluiu.

Antônio Feitosa Neto, de 55 anos, é motociclista há cerca de 40 anos e relata sentir uma mudança significativa na forma como os motociclistas vêm sendo tratados na cidade. Segundo ele, ações recentes da prefeitura, como a criação de corredores exclusivos, têm contribuído para a segurança no trânsito e a valorização dessa parcela da população. “O motociclista sempre foi visto como marginal, mas é um estilo de vida. Muitos usam a moto para trabalhar e sustentar a família”, afirmou. Ele também destacou a importância de eventos como o passeio de motociclistas, que se tornou tradicional e, segundo ele, ajuda a conscientizar a sociedade sobre o respeito aos que escolhem a motocicleta como meio de transporte e modo de vida.

Prudência e respeito

A edição 2025 do movimento Maio Amarelo em Goiânia foi lançada pelo prefeito Sandro Mabel no dia 6 de maio, com o objetivo de reforçar a importância da prudência e do respeito às normas de trânsito. Para garantir a paz nas vias, Mabel defende que o motorista respeite a legislação, o próximo e, especialmente, o pedestre.

Segundo o prefeito, a pacificação no trânsito começa com a educação. Por isso, a Prefeitura de Goiânia tem promovido campanhas educativas e investido em programas e ações que melhorem a fluidez no trânsito, entendendo que os congestionamentos são um dos principais fatores de insatisfação dos motoristas.

Entre essas ações está o Programa Mova Mobilidade, lançado no início da atual gestão, com foco em educação, tecnologia e infraestrutura. Ele integra as políticas públicas do Programa Nova Mobilidade, que visa melhorar o trânsito, o transporte coletivo e a mobilidade ativa em Goiânia.

“O Nova Mobilidade vai transformar Goiânia em uma cidade mais conectada e acessível, com soluções inovadoras para os desafios da mobilidade urbana”, afirma o prefeito Sandro Mabel. Segundo ele, as ações contribuem para melhorar a fluidez, fortalecer o transporte público e garantir mais segurança para todos.

Uma das ações mais relevantes nesse processo é o Programa de Desobstrução de Vias Arteriais, que busca garantir a prioridade do transporte coletivo, organizar o compartilhamento seguro de motocicletas e bicicletas, e otimizar o uso de cerca de 300 km de vias estruturais da cidade.

De acordo com a SET, as intervenções realizadas pela gestão de Sandro Mabel já resultam em ganhos concretos para a mobilidade urbana. A fluidez média dos principais corredores viários de Goiânia aumentou em cerca de 30%, o que representa uma significativa redução nos congestionamentos e no tempo de deslocamento da população.

Um dos exemplos está no eixo Avenida Castelo Branco/Mutirão, onde a velocidade média nos horários de pico passou de 16,4 km/h para 21,3 km/h, após a implantação do sincronismo semafórico e da liberação da terceira faixa para todos os veículos — um avanço expressivo na agilidade do tráfego.

Parece revanche, mas não é