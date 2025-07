Mabel volta à Rua 10 para acompanhar ação da assistência social

O prefeito Sandro Mabel voltou nesta terça-feira (22/7) à Rua 10, no no Setor Leste Universitário, para acompanhar de perto uma ação da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh). De acordo com a prefeitura, o o objetivo de levar acolhimento e assistência a pessoas em situação de rua e, ao mesmo tempo, garantir mais segurança para os comerciantes e moradores da região. A iniciativa faz parte da estratégia da gestão municipal de ampliar o acesso à rede de proteção social e promover a reinserção social de quem vive nas ruas, com respeito e escuta qualificada.

Mabel acompanhou de perto as ações e destacou o compromisso da gestão com soluções concretas. “Até há pouco tempo, aqui na Rua 10, viviam mais de 30 pessoas em situação de rua. Pessoas com perfis diversos, entre elas mulheres e crianças, que não tinham outra opção. Mas também havia pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e outros delitos. Em parceria com a Defensoria Pública, com a Semasdh e a Guarda Municipal, começamos um trabalho de acolhimento dessas pessoas. Estamos lidando com cada caso de forma individual, com responsabilidade e respeito”, assegurou o prefeito.

Para a secretária Erizânia de Freitas, o trabalho da pasta é preventivo e respeita a singularidade de cada história. “Entendemos que as pessoas em situação de rua talvez sejam um dos grupos mais vulnerabilizados da nossa estrutura social. Nosso papel é acolher, orientar e construir caminhos para uma vida com mais dignidade. Oferecemos encaminhamento ao Centro Pop, atendimentos do Consultório de Rua, passagens para que pudessem retornar aos seus municípios de origem, retorno à Casa de Acolhida, além de possibilidades como emprego. Então, a nossa prioridade é cuidar das pessoas dessas pessoas”, afirmou.

A ação foi realizada em parceria com a Defensoria Pública, a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar, e contou também com o apoio da Saneago. A integração entre os órgãos têm permitido uma atuação mais ampla, garantindo os direitos da população vulnerável e promovendo a valorização dos espaços públicos.

Moradores e comerciantes da região, como a aposentada Zuleika Silva Ribeiro, que vive na Rua 10 há quase seis décadas, aprovaram a iniciativa. “Eu mesma tive que fechar meu brechó por causa da insegurança. Agora, com essa ação, sentimos que podemos voltar a viver em paz. Foi digna para eles e para nós. A Rua 10 é o coração de Goiânia, e precisava desse cuidado”, afirmou emocionada. O frentista Antônio Vicente da Silva, que trabalha há três anos no local, também relatou a mudança no ambiente. “Era desconfortável para a gente e para os clientes. Com essa ação, melhorou a segurança e, mais importante, essas pessoas receberam apoio de verdade. Agora têm chance de recomeçar, com dignidade”, disse.

Morre Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal, aos 76 anos