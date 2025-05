Maior sino de badalo do mundo chega neste sábado ao Porto de Santos

O sino Vox Patris já é considerado um marco na história religiosa do Brasil. Fabricado na Polônia, ele é o maior sino de badalo do mundo e chega em 2025 para reforçar a grandiosidade da Romaria do Divino Pai Eterno, que acontece em Trindade, Goiás. Acima de tudo, sua presença representa a união entre fé, arte sacra e tecnologia, com mais de 55 toneladas de peso e quatro metros de altura.

O sino desembarca no Porto de Santos no dia 17 de maio, após uma longa travessia marítima. Desde já, sua chegada mobiliza a comunidade católica, com celebrações programadas em Santos e Brasília antes de seguir por terra rumo à Capital da Fé de Goiás. A Missa em Ação de Graças, marcada para 24 de maio, será conduzida por Dom Tarcísio Scaramussa, e marca o início oficial da peregrinação do sino no Brasil.

Em Trindade, uma estrutura especial foi montada para abrigar temporariamente o sino Vox Patris, permitindo a visitação pública. O símbolo sonoro será um dos destaques da Romaria 2025, que ocorre de 27 de junho a 6 de julho, com o tema “Pai Eterno, fazei-nos peregrinos da esperança”. Então, o som do sino marcará um novo capítulo de devoção e acolhimento espiritual aos milhares de fiéis que participam da festa.

Segundo o reitor do Santuário, padre Marco Aurélio Martins, a chegada do sino é um momento aguardado há anos. “O Vox Patris concretiza um sonho de toda a comunidade redentorista e dos devotos do Pai Eterno. Esperamos que seu som inspire fé e coragem para enfrentar os desafios da vida com mais esperança”, afirmou. Além disso, as camisetas da romaria já estão disponíveis nas lojas físicas e online.

Por fim, o sino reforça o compromisso do Santuário em manter viva a tradição centenária de fé. Porque, mais do que uma estrutura metálica, ele simboliza a voz do Pai que ecoa em cada coração peregrino. Acompanhe nosso portal e aguarde mais informações sobre a Romaria 2025 e o sino Vox Patris. A matéria será atualizada com os próximos passos dessa histórica jornada.

Confira a programação completa:

Assunto: Chegada do Sino Vox Patris no Porto de Santos

Data: 17 de maio

Local: Porto de Santos, São Paulo

Assunto: Missa em Ação de Graças pela chegada do Sino

Data: sábado, dia 24 de maio

Horário: 17h30

Local: Catedral de Santos, São Paulo

Assunto: Missa em Brasília

Data: sábado, dia 31 de maio

Horário: 17h30

Local: Catedral Militar Rainha da Paz

Assunto: 9ª Novena preparatória para a Romaria

Data: domingo, dia 1º de junho

Horário: 8h

Local: Santuário Basílica do Divino Pai Eterno

Assunto: Recepção do Sino Vox Patris, em Trindade-GO

Data: domingo, dia 1º de junho

Horário: 13h30

Local: Concentração no Trevo do Pe. Pelágio, em Goiânia

Com Missa às 17h30, na praça do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno

Assunto: Manhã de espiritualidade em preparação à Romaria, com Diego Fernandes (para funcionários e voluntários)

Data: sábado, dia 7 de junho

Horário: 9h às 11h

Local: Cineteatro Pe. Jesus Flores

Assunto: Missa de entrega do novo telhado, forro, iluminação e climatização do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno

Data: sábado, dia 7 de junho

Horário: 17h30

Local: Santuário Basílica do Divino Pai Eterno

Assunto: Show com Diego Fernandes

Data: sábado, dia 7 de junho

Horário: 19h

Local: Santuário Basílica do Divino Pai Eterno

Assunto: Visita da Imagem Peregrina no Cristo Redentor, Rio de Janeiro

Data: domingo, dia 15 de junho

Horário: 19h

Assunto: Caminhada “Vai na Fé” – Romaria dos Funcionários do Santuário e TV Pai Eterno

Data: sábado, dia 21 de junho

Horário: 5h

Local: Concentração no Trevo do Pe. Pelágio, em Goiânia

Assunto: Coletiva de imprensa do lançamento da Romaria 2025

Data: quinta-feira, dia 26 de junho

Horário: 9h

Local: Espaço Família de Amor, Praça do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno

Assunto: Missa com Bênção do Sino Vox Patris

Data: quinta-feira, dia 26 de junho

Horário: 19h30

Local: Canteiro de obras do Novo Santuário