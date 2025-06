Mais de 200 agricultores familiares expõem na 22ª edição da Feira Agro Centro-Oeste Familiar

A 22ª Agro Centro-Oeste Familiar (Acof 2025) tem início nesta quarta-feira (4/6) com a participação de mais de 200 expositores agricultores familiares, apresentando produtos e serviços diversos. A maioria desses agricultores familiares são oriundos do interior de Goiás, de assentamentos da reforma agrária, cooperativas, comunidades quilombolas e indígenas. Há também vindos do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

A Acof 2025 vai ser realizada até o dia 7 de junho de 2025, em Goiânia, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás. A feira estará aberta à visitação a partir das 8 horas e a solenidade de abertura está marcada para às 16 horas. Em sua 22ª edição, o evento vai trabalhar o tema “Agricultura familiar forte é cooperativismo forte”.

O mote foi escolhido em consonância com a Organização das Nações Unidas (ONU) que, em assembleia geral, declarou 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas. Com esta ação, a ONU “destaca o impacto global duradouro das cooperativas e enfatiza que o modelo cooperativo é uma solução crucial para abordar vários desafios globais. Além disso, ressalta o papel significativo que as cooperativas desempenham no avanço da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030”, diz o conteúdo publicado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU no site da Organização.

Uma das formas de organização dos agricultores familiares se dá por meio do cooperativismo que pode auxiliar este segmento da sociedade produtiva a trabalhar coletivamente, em escala e a conseguir melhores condições e resultados.

Sobre a Acof 2025

A Agro Centro-Oeste Familiar 2025 (22ª Acof) é a maior feira da Região Centro-Oeste voltada para a agricultura familiar. A Agro Centro-Oeste Familiar ocorre anualmente com revezamento de sedes. Um ano é realizado em uma instituição pública de ensino superior (Ipes) ou em uma instituição de ensino superior (IES) de Goiás e no outro no Centro de Cultura e Eventos da UFG.

Esta edição da feira é realizada pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). A execução está a cargo do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio (PPGAgro) da Escola de Agronomia da UFG. A Acof 2025 conta com co-realizadores como: União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária de Goiás (Unicafes-GO), Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás (SIC-GO), Companhia Brasileira de Abastecimento – Superintendência Regional de Goiás (Conab-GO), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Superintendência Regional no Estado de Goiás (Incra-GO), Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Unidade Arroz e Feijão (Embrapa Arroz e Feijão).

Além disso, a Agro Centro-Oeste Familiar reúne mais de 40 diferentes parceiros que, juntos, organizam, realizam e recebem os expositores e visitantes nos quatro dias do evento. O público-alvo são estudantes de todas as fases do ensino, profissionais de diversas áreas, pesquisadores, agricultores familiares, extensionistas e o público em geral.

Entre as principais atividades desenvolvidas estão a feira da agricultura familiar e da economia solidária, cursos, minicursos, palestras, dias de campo, workshops, seminário científico, exposição de tecnologias, cozinha camponesa, fazendinha agroecológica e atividades culturais.