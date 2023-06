Mais de 500 família serão atendidas Programa de Horta Municipal

A segurança alimentar é um desafio global é uma prioridade estabelecida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em Senador Canedo, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento implementou o Programa de Horta Municipal, que tem como objetivo fornecer hortaliças mensalmente para famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade. Essa iniciativa ressalta a importância da segurança alimentar e do acesso a alimentos saudáveis.

Através do programa, são entregues kits de hortaliças a cada 15 dias, contendo alface, cenoura, coentro, cebolinha, mostarda e chuchu, beneficiando mais de 500 famílias cadastradas na Semab. Na última semana, mais de 300 famílias das regiões do Jardim Flamboyant, Vila Galvão e Central foram contempladas com a entrega, realizada durante dois dias consecutivos. Na semana anterior, os beneficiados foram os moradores da Região do Jardim das Oliveiras.

Fátima Suzete, dona de casa e residente do Jardim das Oliveiras, compartilha como as hortaliças têm contribuído para sua alimentação. Ela destaca: “Essas folhagens são muito boas e essa entrega foi a melhor coisa que a prefeitura fez. A gente vai na feira e um pacote a gente paga R$ 6, mas agora não precisa pagar nada”.

Regivan Carreira, morador do Jardim das Oliveiras, também expressa sua gratidão pelo programa e destaca a possibilidade de preparar refeições saudáveis: “Eu só tenho a agradecer. Vou alimentar, fazer aquela bela salada”.

O acesso regular a alimentos nutritivos e seguros é fundamental para garantir uma vida ativa e saudável. O Programa de Horta Municipal em Senador Canedo contribui diretamente para esse objetivo, fornecendo hortaliças frescas para famílias em vulnerabilidade social e promovendo uma alimentação mais equilibrada e saudável para a comunidade.