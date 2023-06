Mais de 561 mil empresas na Região Centro-Oeste estão inadimplentes, aponta Serasa Experian

No mês de maio, o Centro-Oeste registrou 561.138 empresas inadimplentes, sendo Goiás (GO) a UF com o maior número de registros (220.521).

No âmbito nacional, o Brasil contabilizou 6,48 milhões de empresas inadimplentes, com uma queda de 28,8 mil empresas em comparação a abril de 2023, quando foi estabelecido um recorde histórico de inadimplência.

O setor de serviços foi o mais afetado, representando a maioria das empresas negativadas, com 54%.

De acordo com Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, embora a taxa de juros do país ainda seja um desafio para as empresas, a desaceleração no crescimento da inadimplência pode indicar uma perspectiva mais positiva para os próximos meses. No entanto, é fundamental que as organizações se mantenham vigilantes em relação à saúde financeira e à renegociação de dívidas.

Em maio, o setor de “Outros” (Indústrias, Terceiro Setor e Primário) apresentou o maior número de dívidas inadimplidas, representando 28,9%, enquanto o segmento de “Securitizadoras” registrou a menor incidência de atrasos, com apenas 1,1%.

Entre as regiões do país, três dos quatro estados do Sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) tiveram os maiores números de empresas inadimplentes, enquanto os quatro estados com menor registro estão localizados na região Norte (Tocantins, Amapá, Acre e Roraima).

A inadimplência também atingiu as micro e pequenas empresas, com 5,73 milhões de casos, representando uma desaceleração em relação ao mês anterior. No total, essas empresas acumulam 39,6 milhões de dívidas, totalizando um valor de R$ 93,5 bilhões. Em média, cada empresa inadimplente possui 6,9 contas atrasadas.