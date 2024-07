Mais de 80% da população não comprou nenhum livro no último ano

Quantos livros você já comprou e leu este ano? E no ano passado? Uma pesquisa encomendada pela Câmara Brasileira do Livro mostrou que 84% das pessoas não compraram nenhum livro no último ano. Deste número, 60% acredita que a leitura é importante, no entanto existem alguns impedimentos para falta deste hábito como: preços altos, ausência de loja física e falta de tempo.

Nos últimos anos, várias livrarias no Brasil sofreram com a crise financeira reflexo da pandemia e da pouca demanda, fechando as portas. Foi o caso da Saraiva que fechou suas lojas em Goiânia, mas novas estão surgindo e elas tentam resgatar a importância dos livros, inclusive para a saúde mental. Na capital, uma modalidade que tem ganhado força são as livrarias-café.

Para o professor de Língua Portuguesa e especialista em educação Carlos André, os números são tristes e trazem preocupação para o país. Ele conta que a falta de leitura interfere em vários aspectos da vida da pessoa. Segundo ele, prejudica principalmente o processo de compreensão do mundo. Quem não lê interpreta mal, fala mal, escreve mal e atrapalha o desenvolvimento do país em todas as esferas. Quem não lê torna-se, na maioria das vezes, massa de manobra política.

A pesquisa aponta ainda que, enquanto 55% dos compradores de livros fazem compras em lojas virtuais, 40% preferem a compra presencial. Segundo o estudo, há cerca de 25 milhões de consumidores de livros no Brasil. Destes, 69% compraram entre um e cinco volumes, enquanto 8% adquiriram 16 ou mais livros.