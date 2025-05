O cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, sofreu uma queda do palco no final de uma apresentação realizada na noite deste sábado (10), em Goiânia. O incidente ocorreu durante o encerramento do show no Centro Cultural Oscar Niemeyer, quando o artista se aproximava do público para distribuir rosas e acabou pisando em falso.

Imagens gravadas por fãs mostram o momento em que Marrone é amparado por membros da equipe de produção. O show foi imediatamente interrompido, e Bruno, visivelmente abalado, se dirigiu até o local da queda. Em seguida, o cantor tranquilizou os fãs: “Ele bateu a cabeça, mas está bem. Está consciente, está ótimo”, afirmou ainda no palco antes de encerrar a apresentação.

Nas redes sociais, Bruno reforçou que o parceiro sofreu apenas ferimentos leves. “Quase morri do coração. Mas, graças a Deus, está tudo certo com ele. Deu uns pontinhos na testa, conversou comigo, está tudo bem”, disse.

De acordo com a assessoria da dupla, Marrone foi socorrido por paramédicos e encaminhado ao Hospital Albert Einstein, em Goiânia. Ele teve um corte na região do supercílio e ferimentos na mão esquerda. Após passar por exames, permanece internado para observação pelas próximas 48 horas, como medida de precaução.

A apresentação marcava a estreia do projeto Inevitável a Festa na capital goiana e celebrou quase quatro décadas de carreira da dupla. O show contou com a participação de convidados como Dino Fonseca, Breno Ferreira, Enzo Rabelo (filho de Bruno) e uma aparição surpresa do cantor Henrique, da dupla Henrique & Juliano.

A assessoria agradeceu as manifestações de carinho recebidas desde o ocorrido e informou que novos boletins serão divulgados caso haja atualizações sobre o estado de saúde do cantor.