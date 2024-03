“Matheus não é mais uma pré-candidatura, ele é a candidatura do PSDB”, diz Marconi

O jornalista Matheus Ribeiro foi oficializado como candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PSDB. Durante o encontro, realizado no Sindicato das Imobiliárias e Condomínios do Estado de Goiás, o ex-governador Marconi Perillo, que também é presidente do PSDB nacional, reforçou o legado deixado por suas gestões e que Matheus tem condições de repetir os feitos e fazer mudanças importantes na capital. “Matheus não é mais uma pré-candidatura, ele é a candidatura do PSDB”, disse Marconi.

Matheus Ribeiro afirmou que vai buscar alianças para ter um bom nome como vice-prefeito na chapa.