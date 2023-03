Matrículas abertas para atividades de desporto para pessoas com deficiência, em Senador Canedo

O período de matrícula começa nesta segunda-feira, 20, para quatro modalidades esportivas de atividades do paradesporto no município. São ofertadas centenas de vagas e podem se inscrever pessoas com deficiente físicas e idade entre 4 e 90 anos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), as vagas oferecidas, gratuitamente, são para aulas de natação, atletismo, bocha e futebol para síndrome de down e paralisia cerebral. As aulas são ministradas em vários polos do município, como na sede da secretaria, localizada no Jardim Todos os Santos, duas ou três vezes na semana, conforme a modalidade esportiva.

“Aconselhamos que os interessados entrem em contato com a SEMEL o quanto antes para garantir a vaga”, reforça o secretário da pasta Luciano do Esporte.

Podem se inscrever deficientes físicos, intelectual, de baixa estatura e com paralisia cerebral. A matrícula de novos alunos deve ser feita presencialmente a partir desta segunda-feira (20/3) no Centro de Excelência do Esporte de Senador Canedo, na Rua Vereador José Eduardo, Qd AM 01, nº 51 no Jardim Todos os Santos.

A documentação exigida para matrícula é: RG, cópia do comprovante de endereço, cópia dos documentos pessoais do responsável e cartão SUS, laudo médico que ateste a deficiência e o CID.

Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato com o setor de matrículas pelo telefone: (62) 99488-8115.