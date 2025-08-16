Médicos credenciados pelo Detran anunciam nova paralisação

Os médicos credenciados junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás (Detran-GO) farão nova paralisação, desta vez, por tempo indeterminado. O anúncio foi feito pelo Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego), em nota “a toda a sociedade goiana”. A greve terá início à zero hora do dia 21 de agosto de 2025, quinta-feira da próxima semana.

A deliberação foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária Permanente realizada no dia 14 de agosto (quinta-feira). Segundo o Simego, a medida foi necessária “uma vez que os gestores responsáveis pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás e o Governo do Estado de Goiás, não se dignaram a apresentar respostas e nem atenderam as reivindicações apresentadas”.

Os médicos reivindicam a reposição de perdas inflacionárias ocorridas nos últimos nove anos e melhores condições de trabalho. De acordo com o Simego, os atendimentos da Junta Médica e Junta Técnica do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás serão mantidos para preservar a continuidade do serviço para os casos considerados como inadiáveis, conforme a lei determina.

Esta será a terceira paralisação feita pelos médicos credenciados pelo Detran em menos de dois meses. A categoria pede a recomposição inflacionária dos honorários pagos pelos exames de aptidão realizados no processo de habilitação, que estão congelados há mais de oito anos. O sindicato afirma que, mesmo com diversas tentativas de negociação desde 2023, não houve avanço ou posicionamento do Governo e da direção do Detran-GO.

Os profissionais também cobram a nomeação de um responsável técnico médico, conforme exigência do Conselho Federal de Medicina, abertura de canal de diálogo com a gestão do órgão, fim de interferências administrativas por parte de gestores não médicos, e reorganização das agendas nas unidades do Vapt Vupt.

Houve impasse entre médicos e Detran, que reagiu anunciando retaliações, nas paralisações anteriores. Na ocasião, o Detran informou que irá adotar medidas para mitigar os efeitos da paralisação. Entre elas, estão a suspensão da distribuição automática de exames, a liberação para que os candidatos escolham livremente as clínicas credenciadas e a manutenção de atendimento na unidade padrão do Vapt Vupt, instalada na sede da autarquia, em Goiânia.

A autarquia se posiciona contrária ao reajuste solicitado pelos médicos e psicólogos credenciados, sob o argumento de que o aumento impactaria o custo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estimado em média em R$ 3 mil. O Detran-GO afirma que o valor dos exames é pago diretamente pelos candidatos e que profissionais credenciados chegam a faturar até R$ 38 mil por mês. A média diária de exames médicos no estado é de 1.958, sendo 485 apenas em Goiânia.