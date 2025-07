O Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego) anunciou a segunda paralisação dos médicos credenciados ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO). A nova interrupção nos atendimentos está programada para ocorrer entre os dias 30 de julho (quarta-feira) e 1º de agosto (sexta-feira), totalizando 72 horas. Segundo o Simego, a deliberação foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária Permanente, realizada no dia 21 de julho, diante da ausência de resposta do Governo de Goiás a pedidos de reunião e às reivindicações apresentadas.

A categoria pede a recomposição inflacionária dos honorários pagos pelos exames de aptidão realizados no processo de habilitação, que estão congelados há mais de oito anos. O sindicato afirma que, mesmo com diversas tentativas de negociação desde 2023, não houve avanço ou posicionamento do Governo e da direção do Detran-GO.

Os profissionais também cobram a nomeação de um responsável técnico médico, conforme exigência do Conselho Federal de Medicina, abertura de canal de diálogo com a gestão do órgão, fim de interferências administrativas por parte de gestores não médicos, e reorganização das agendas nas unidades do Vapt Vupt.

Durante a paralisação, serão mantidos apenas os atendimentos classificados como inadiáveis, conforme previsto em lei.

Em nota divulgada à imprensa, o Detran-GO informou que irá adotar medidas para mitigar os efeitos da paralisação. Entre elas, estão a suspensão da distribuição automática de exames, a liberação para que os candidatos escolham livremente as clínicas credenciadas e a manutenção de atendimento na unidade padrão do Vapt Vupt, instalada na sede da autarquia, em Goiânia.

A autarquia se posiciona contrária ao reajuste solicitado pelos médicos e psicólogos credenciados, sob o argumento de que o aumento impactaria o custo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estimado em média em R$ 3 mil. O Detran-GO afirma que o valor dos exames é pago diretamente pelos candidatos e que profissionais credenciados chegam a faturar até R$ 38 mil por mês. A média diária de exames médicos no estado é de 1.958, sendo 485 apenas em Goiânia.