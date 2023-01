Meia-Tarifa passa a funcionar em mais um terminal de Aparecida de Goiânia

Na manhã deste sábado, 28, os usuários do transporte público em Aparecida de Goiânia começaram a usufruir o benefício da Meia-Tarifa em mais três linhas alimentadoras que atendem a região do Terminal Maranata. O custo reduzido pela metade, com cobrança de apenas R$ 2,15 permite a população circular dentro da cidade usando o bilhete único.

Para garantir a concessão do benefício, a Prefeitura de Aparecida investirá anualmente cerca de R$ 30 milhões, por meio de um subsídio destinado a complementar o valor da tarifa. “A Prefeitura de Aparecida paga o subsídio para garantir o desconto na tarifa de quem utiliza o transporte público. Permitir a circulação dentro de Aparecida com meia-tarifa é o mínimo que o poder público e a companhia de transporte coletivo podem fazer pelos usuários.”, comentou o prefeito Vilmar Mariano.

Prefeito Vilmar Mariano esteve na manhã deste sábado,28, no Terminal Maranata (Foto: Jhonney Macena)

No último dia 7, as linhas 107, 210, 211, 312 e 504 do Terminal Vila Brasília foram as primeiras a receber o modelo de benefício em linhas que ligam os bairros de Aparecida aos terminais da cidade, e neste sábado as linhas 570, 571 e 576 que ligam o Terminal Maranata aos bairros Madre Germana I, Madre Germana II e Jardim dos Ipês foram contempladas com o benefício da Meia-Tarifa. Ao todo, serão 32 linhas beneficiadas até o fim da implantação.

A expectativa é que, com a Meia Tarifa, a população de Aparecida possa utilizar o sistema de transporte público coletivo com mais frequência, fazendo uso do ônibus e do benefício para resolver suas atividades sociais no dia a dia dentro da própria cidade.

“A Meia-Tarifa vai beneficiar todos os cidadãos aparecidenses, pois permite maior circulação por um custo menor, isso é de extrema importância para a melhoria de vida da população”, afirmou o vereador Lelis Pereira.

Secretário de Segurança Pública, Roberto Cândido, falou sobre a importância do benefício para a população. “A redução da tarifa no transporte público permite o cidadão circular para ambos os lados pagando apenas a metade do valor, isso possibilita economia financeira e facilita a mobilidade urbana dentro da cidade”.

Morador do Real conquista, Rusley Alves, já utilizou o benefício da Meia-Tarifa e afirmou estar bem animado com a implantação. “É uma atitude que facilita a nossa economia financeira e nos garante facilidade para circular pela cidade. Ao fim da implantação iremos andar Aparecida toda pagando a metade do valor que pagamos atualmente.”

Participaram da implantação da Meia-Tarifa no Terminal Maranata o deputado eleito por Aparecida de Goiânia, Veter Martins, os vereadores Lelis Pereira e Vencerlino da Silva, conhecido como Amendoim, o procurador geral do Município, Fábio Camargo, bem como os secretários Ozéias Laurentino Junior (Comunicação), Roberto Cândido (Segurança Pública), Mário Vilela (Infraestrutura), Aldivo Araújo (Desenvolvimento Urbano) e Ubiraci Silva (Habitação).

Sequência da Implantação

Aparecida, ao contrário dos municípios que já têm a Meia Tarifa (Senador Canedo, Nerópolis, Goianira e Trindade), possui cinco terminais de ônibus. Por isso, a implantação do benefício na cidade está sendo feito por etapas.

Começou no último dia 07, em cinco linhas alimentadoras do Terminal Vila Brasília (linhas 107, 210, 211, 312 e 504), e neste sábado, 28, em mais três linhas alimentadoras do Terminal Maranata (linhas 570,571 e 576).

Em seguida, a Meia Tarifa passará a valer também nos terminais Araguaia, Veiga Jardim e Garavelo, conforme o cronograma abaixo:

25/02/2023 – Terminal Araguaia

18/03/2023 – Terminal Veiga Jardim

08/04/2023 – Terminal Garavelo

Embarque

Os Terminais Vila Brasília e Maranata serão abertos para embarque nas linhas alimentadoras, ou seja, sem linhas de bloqueio e sem catracas para acesso. O embarque deverá ser realizado pela porta da frente do veículo nas linhas alimentadoras, fazendo uso do Bilhete Único.

Para embarcar nas linhas com destino a Goiânia, o acesso ao ônibus será feito por meio de pagamento pré-embarque no validador Sitpass e com acesso à plataforma principal, ou seja, os embarques continuarão sendo feitos pela porta traseira dos ônibus nas linhas que vão para a capital.

O benefício da Meia-Tarifa só é possível se o usuário estiver utilizando o Bilhete Único (Foto: Jhonney Macena)

Bilhete Único

O Bilhete Único será utilizado para que o usuário pague a Meia Tarifa local (faça suas viagens internas), assim como para viabilizar, quando for o caso, o acesso ao segundo trecho e pagamento da segunda meia tarifa. Confira alguns exemplos práticos de viagens com a chegada da Meia Tarifa a Aparecida.

Exemplo 1

Saindo do Madre Germana I e indo até o Terminal Maranata

Saindo do Madre Germana I pela linha 570, com destino ao Terminal Maranata: O usuário pagará R$ 2,15.

Exemplo 2

Saindo do Madre Germana I com destino a Praça Cívica, em Goiânia

1º Embarque no Madre Germana I (R$ 2,15) pela linha 570 e indo até o Terminal Maranata.

2º Embarque no Terminal Maranata (R$ 2,15) pela linha 003 até o Centro de Goiânia. O usuário pagará o total de R$ 4,30.