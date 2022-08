Miniempreendedores goianos vendem produtos sustentáveis em feira

No dia 6 de agosto, a Junior Achievement Goiás realiza a Feira de Miniempresas 2022 no Buriti Shopping. O evento é a oportunidade dos estudantes de ensino médio venderem, ao público em geral, os produtos sustentáveis que eles mesmos pensaram e produziram nos últimos meses.

A ação prepara os jovens para enfrentar o desafio de conquistar o cliente e viver a experiência de venda no “mundo real”. A Feira acontece das 10h às 22h, no Piso 1, do Buriti Shopping. Antes da abertura da feira, às 9h, os jovens assistirão a uma palestra ministrada por Helenir Queiroz, referência no empresariado goiano.

Nesta edição, participam seis miniempresas: Bag Me S.A/E (Colégio Simbios); E.O.P. (Eco Over Plastic) S.A/E (Colégio Integrado Unidade Jaó); Ecdise S.A/E (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Goiânia); Mind Spot S.A/E (Colégio Sesi Campinas); Thermbag S.A/E (Centro Educacional Sesc Cidadania) e To You Chaveiros Personalizados S.A/E (Colégio Estadual Dr. Henrique Santillo).

O Programa Miniempresa da Junior Achievement proporciona aos estudantes a experiência prática em economia e negócios por meio da organização e da operação de uma empresa. Os estudantes aprendem conceitos de livre iniciativa, mercado, comercialização e produção. Na prática, os alunos constituem uma miniempresa, planejam e atuam em todas as suas áreas, produzem e vendem um produto, apuram os resultados da empresa e remuneram, com valores simbólicos, todos os envolvidos: funcionários, acionistas, aluguel etc.