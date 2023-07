Ministro dos Transportes confirma novos investimentos em Goiás

O Governo de Goiás vai acelerar a formatação de projetos demandados pelo Ministério dos Transportes para que, com o apoio da bancada goiana no Congresso Nacional, sejam utilizados todos os recursos disponíveis para obras viárias no estado. É o que garante o vice-governador Daniel Vilela, que esteve em Brasília (DF) na terça-feira, 4, em reunião de trabalho com o titular da Pasta, Renan Calheiros Filho. Daniel Vilela representou o governador Ronaldo Caiado no encontro.

Na oportunidade, o ministro fez a entrega simbólica da revitalização de trechos de rodovias federais que cortam Goiás: um deles é o que liga as cidades de Jataí e Santa Rita do Araguaia (60 km da BR-060 e BR-364); e o outro, Itaberaí a Itaguaru (28 km da BR-070). Renan Filho também assinou duas Ordens de Serviço, que vão demandar R$ 80 milhões em investimentos da União para pavimentar parte da BR-080, entre Nova Iguaçu e Bonópolis; e da BR-060, entre Rio Verde e Acreúna, no Sudoeste goiano.

“Nós temos, em 2023, mais recursos disponíveis para investimentos em Goiás do que tivemos ao longo dos últimos anos. Estamos determinados a fortalecer estes investimentos para aumentar a competitividade do estado e ajudar a economia goiana a crescer”, disse o ministro. “Goiás, por sua posição central e pela importância econômica que tem, está contemplado no programa de investimentos do Governo Federal. E nós vamos fazer ainda mais por Goiás”, acrescentou Renan Filho.

“Saímos do ministério satisfeitos com a atenção que o ministro Renan Calheiros Filho tem dispensado a Goiás. Temos muito a agradecê-lo, principalmente pelos novos investimentos que estão por vir”, afirmou Daniel.

Ainda no Ministério dos Transportes, Daniel Vilela, acompanhado por deputados federais e prefeitos, fez uma avaliação técnica de outras obras estruturantes em execução em Goiás, como a ponte de um quilômetro de extensão sobre o Rio Araguaia, nas proximidades do distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia; e o Anel Viário de Jataí.

Ainda em Brasília, o vice-governador esteve no Ministério das Cidades, onde foi recebido pelo ministro Jader Filho. Em pauta, discussão de projetos de interesse do governo goiano em áreas como mobilidade e habitação, como novos convênios para viabilizar programas como o ‘Minha Casa, Minha Vida’.