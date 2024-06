Morador de Goiânia recém-inscrito na Nota Goiana ganha R$ 50 mil e clubes de futebol dividem R$ 1 milhão

O prêmio principal de R$ 50 mil da Nota Fiscal Goiana saiu para o morador de Goiânia, Matheus Nogueira, que se inscreveu no programa há pouco mais de 10 dias. No sorteio realizado nessa quinta-feira (27/6), na sede da Secretaria da Economia, também foram conhecidos os ganhadores dos prêmios do Time do Coração que destina R$ 1 milhão aos clubes de futebol trimestralmente.

“O ganhador de R$ 50 mil se inscreveu no programa no dia 15 de junho, penúltimo dia para se cadastrar e concorrer já nessa edição. Os bilhetes foram gerados com base em todas as notas fiscais com o CPF que ele tinha no sistema”, explica o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula.

Além dele, outros 157 ganhadores foram sorteados para os prêmios de R$ 500 a R$ 10 mil, totalizando R$ 200 mil sorteados mensalmente a 158 consumidores que participam da Nota Goiana e pedem o CPF na nota fiscal.

Nessa edição de número 90, foram contemplados moradores de 35 municípios, sendo 82 de Goiânia, nove de Aparecida de Goiânia e nove de Rio Verde, oito de Anápolis, seis de Itumbiara e cinco de Senador Canedo. Os nomes de todos os ganhadores já estão disponíveis para consulta no site do programa https://goias.gov.br/nfgoiana.

Time Goiano do Coração

Por meio do programa, o Governo de Goiás destinou R$ 1 milhão aos 12 clubes de futebol da 1ª divisão do Campeonato Goiano. Desse total, o Atlético Goianiense vai receber R$ 165.800, seguido pela Jataiense que ganhou R$ 125 mil e pelo Goiás que vai levar R$ 101 mil. Os valores dos demais clubes estão disponíveis no site.

Para alcançar esses valores foram levados em conta quatro critérios do regulamento: R$ 240 mil divididos igualmente entre todos os times; R$ 370 mil divididos proporcionalmente, de acordo com a média de bilhetes dos torcedores nos três meses anteriores ao sorteio; R$ 250 mil divididos proporcionalmente, de acordo com a quantidade de indicações de novos inscritos no programa nos três meses anteriores ao sorteio; e sorteio de prêmios de R$ 90 mil e R$ 50 mil com mais chances para os times que tiverem as maiores médias de bilhetes de seus torcedores.

“São critérios que dão aos torcedores a oportunidade de alavancar seu time para que tenha condições de ganhar uma maior premiação, indicando o clube de sua preferência no site do programa e pedindo o CPF na nota”, ressaltou a secretária-adjunta da Economia, Renata Lacerda.

Presente no sorteio ao lado de vários representantes dos clubes, o diretor geral da Federação Goiana de Futebol, Leonídio José dos Anjos, parabenizou o governador Ronaldo Caiado e o secretário da Economia, Sérvulo Nogueira, pelo programa. “É uma maneira de ajudar os clubes a se profissionalizarem, fazer com que tenham melhor qualidade e nível nos estádios e um bom incentivo para que o cidadão participe pedindo a nota fiscal”, ressaltou.