Mostra Pedagógica e Cultural estimula conhecimento em escola municipal de Aparecida

A Escola Municipal Andréia Ferreira Barbosa, no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia, realizou na tarde de sexta-feira, 06, a ‘Mostra Pedagógica e cultural 2022’, com objetivo de agregar ensino, experiência e cultura. O evento contou com a exposição de trabalhos desenvolvidos por alunos e professores desde Educação Infantil até o Ensino fundamental I, 1º ao 5º ano; e apresentação dos catireiros “Os Filhos de Aparecida”.

De acordo com a diretora da instituição, Cláudia Chediack, a Mostra marca a conclusão de um projeto pedagógico. “É um momento significativo e muito importante, pois os alunos entendem melhor o significado de ensino e aprendizagem quando podem ver o resultado dos seus trabalhos sendo apreciado e admirado por todos”.

Durante os dias letivos do Calendário Escolar, a unidade de ensino promove atividades pedagógicas regulares durante as aulas e oportuniza atividades que permitem a participação dos pais e responsáveis. A Coordenadora Pedagógica, Leonice Tomaz, falou sobre a importância da participação familiar no espaço escolar. “A gente observa que quando conseguimos trazer a família para dentro da escola os alunos se interessam mais pelas atividades pedagógicas, e quanto mais motivados eles ficam, maior é o aprendizado”.

‘Mostra Pedagógica e Cultural 2022’ reuniu pais e alunos na Escola Municipal Andréia Ferreira Barbosa. Foto: Claudivino Antunes)

Aluna do 4° ano, Mariana de Souza, 9 anos mostrou sua criatividade. Ela produziu um trenzinho, um biloquê e participou de muitas outras atividades durante o ano, mas em uma delas ela se sentiu mais feliz. “A que eu mais gostei foi a do trenzinho porque eu fiz com a ajuda dos meus pais, com a minha família reunida, me sinto muito grata porque muitas escolas não têm esse privilégio”, finalizou a pequena.