Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir a moto contra um caminhão, em São Miguel do Araguaia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem chegou a receber os primeiros atendimentos, foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A moto acabou pegando fogo e as chamas atingiram a cabine do caminhão. As equipes conseguiram controlar o incêndio.