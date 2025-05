Motociclistas representam 75% das vítimas de acidentes de trânsito atendidas no Hugo em 2025

Seja em deslocamentos para o trabalho, entregas urbanas ou simples atividades cotidianas, as motocicletas se consolidaram como um dos principais meios de transporte nas cidades brasileiras. No entanto, essa popularidade também traz desafios: quando ocorre um acidente, os motociclistas tendem a ser os mais expostos e vulneráveis a lesões graves.

No Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), unidade do Governo de Goiás gerida pelo Einstein, os números refletem essa realidade. Nos primeiros quatro meses de 2025, dos 909 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito realizados na unidade, 678 envolveram motociclistas — o que representa cerca de 75% desse tipo de ocorrência.

O cenário observado no hospital também acompanha uma tendência nacional já registrada por estudos como o Atlas da Violência 2025, que passou a considerar os impactos da violência no trânsito em suas análises. O levantamento aponta que os acidentes envolvendo motocicletas representam uma parcela significativa das ocorrências fatais no Brasil. Goiás ocupa a 12ª posição no número de mortes por acidentes de motocicleta no país.

Referência em atendimento de alta complexidade, o Hugo possui uma estrutura preparada para acolher vítimas de politraumatismos, que chegam com múltiplas lesões e demandam intervenções ágeis e especializadas. De acordo com o médico emergencista e coordenador do Departamento de Emergência do hospital, Gustavo Moreira, os traumas mais frequentes incluem fraturas fechadas e expostas, traumas cranioencefálicos e nas regiões torácica e abdominal. “O Departamento de Emergência do Hugo está preparado para oferecer suporte integral a esses casos, independentemente do tipo de veículo envolvido. Na prática, observamos uma alta incidência de motociclistas entre os pacientes com quadros graves”, destaca.

Para a diretora médica do Hospital de Urgências de Goiás, Fabiana Rolla, o volume de atendimentos reforça o papel da unidade como referência regional. “Contamos com uma equipe altamente capacitada e em constante aprimoramento, além de recursos voltados para o atendimento emergencial de alta complexidade. Nosso compromisso é garantir a melhor assistência possível, com agilidade e qualidade, especialmente em casos que exigem resposta rápida e multidisciplinar”, afirma.

