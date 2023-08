Motorista de aplicativo é preso por subtrair valor de conta de passageiro

A Polícia Civil de Goiás, por meio do 1° DP de Aparecida de Goiânia, lavrou, nesta terça-feira, 22, auto de prisão em flagrante delito pelo crime de furto, praticado por um motorista de aplicativo, em desfavor de um passageiro. De acordo com relato da vítima, a o percurso realizado via aplicativo custou R$ 29. No entanto, ao solicitar a ajuda do motorista para realizar a transferência pelo celular (pix), já que não sabia realizar a operação sozinho, o passageiro foi enganado. O valor transferido, na verdade, foi de R$ 2 mil.

O passageiro só percebeu o valor do saque depois da viagem e ainda tentou fazer contato com o motorista, sem sucesso, quando se deu conta de que havia sido vítima de furto. Logo que foi comunicada, a Polícia Civil realizou diligências e conseguiu prender o autor. O valor foi restituído à vítima.