Movimento na Rodoviária de Goiânia deve aumentar 50%

A administração do Terminal Rodoviário de Goiânia estima um aumento de 50% no fluxo de passageiros para embarques e desembarques, até o dia 14 de fevereiro – período de Carnaval, em relação ao período normal e 5% se comparado ao mesmo período do ano passado.

Destinos mais procurados:

Estadual: Aruanã, Caldas Novas, Cidade de Goiás, Goianésia, Pirenópolis, Porangatu e Três Ranchos.

Brasil: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Marabá, Palmas, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Para atender ao aumento da demanda, haverá um reforço de 30% no número de funcionários das áreas de limpeza, segurança e informação aos passageiros.

RECOMENDAÇÕES:

• Chegar com antecedência de pelo menos 1 hora;

• Portar os documentos pessoais;

• Levar álcool gel para higienizar as mãos no decorrer da viagem;

• Usar e carregar máscara de proteção facial, caso esteja gripado;

• Para crianças com idade inferior a 16 anos que irá viajar sem a companhia do representante legal, deve ser feita solicitação da autorização do Juizado da Infância e Juventude para embarcar;

• Buscar adquirir os bilhetes de ida e volta, antecipadamente;

• Preocupar com suas bolsas, carteiras e malas. Não pedir e nem aceitar que outras pessoas transportem suas bagagens;

• Adquirir sempre as passagens dentro do Terminal Rodoviário, embarcar dentro da Rodoviária, tomar cuidado com transporte clandestino (desconfie caso alguém queira lhe embarcar ou lhe conduzir para fora do Terminal) – disque denúncia: AGR: 0800 704 3200 / ANTT: 166.