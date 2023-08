Mulher morre após ser atropelada por ônibus do Eixo Anhanguera

Uma mulher ainda não identificada morreu após ser atropelada por um ônibus do Eixo Anhanguera no fim da tarde desta terça-feira (15), no Terminal da Praça A, em Goiânia.

De acordo com as informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado e a mulher foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Metrobus disse que lamenta o acidente e que está dando assistência à família no hospital, colaborando com o trabalho das autoridades e que já iniciou a apuração das causas do ocorrido.