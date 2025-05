Municípios têm até hoje para aderir ao programa Goiás + Digital

Representantes dos municípios têm prazo até a próxima sexta-feira (16) para aderir ao programa Goiás + Digital, iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria Geral de Governo (SGG) que tem como objetivo levar conectividade para todas as localidades do estado. A empresa Megasoft Gestão Pública Inteligente apoia o projeto e realizou uma live na terça-feira (13) com a participação de dezenas gestores municipais, que puderam tirar suas dúvidas. A adesão deve ser feita pelo site da SGG.

Subsecretário de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes da SGG, Renato Lyra explica que o Governo de Goiás buscou a parceria da Megasoft por sua liderança na oferta de produtos e serviços digitais e sua expertise no atendimento dos municípios. “Esse apoio da Megasoft para chegar aonde precisamos é fundamental”, agradeceu Renato Lira, acrescentando que o objetivo do projeto é justamente chegar aos municípios que não são atendidos.

Diretor da Megasoft, Erivelton Melo pontua que apoiar o projeto vai ao encontro da função social da empresa, de levar melhores condições para os gestores públicos e, consequentemente, para os cidadãos. “Como empresa de tecnologia que somos, apoiamos qualquer projeto que venha trazer tecnologia, facilitar a gestão e otimizar o setor público”, diz Erivelton, acrescentando que estender a conectividade digital para localidades mais afastadas tem o potencial de melhorar a qualidade de vida dos habitantes.

Erivelton chama atenção ainda para a forma como o estado formatou esse programa, abrindo mão de parte da receita de ICMS para fomentar essa conectividade. “Faz parte do nosso papel de ajudar o Estado de Goiás e os municípios a crescerem de forma sustentada”, resume o diretor da Megasoft.

Renato Lyra destaca que o Goiás + Digital é inclusivo. “O projeto é de conectividade, e nem todo mundo tem acesso à internet, pequenas localidades mais afastadas acabam não sendo atendidas ou o são de forma muito precária. É a essas comunidades que querem chegar”, explicou o subsecretário. O prazo para adesão foi prorrogado. Lira esclarece que os municípios devem manifestar interesse, fazer o cadastro e submetê-lo à SGG. Ele destaca que o município não terá gasto financeiro. A operadora que vencer a licitação instalará a torre. Cabe aos gestores municipais disponibilizar um terreno (próprio ou cedido) para a instalação.

A lista das localidades que aderirem irá para licitação, privilegiando critérios turismo e população. O Governo de Goiás pretende ajudar a operadora a prestar serviço para a população, onde ela tiver facilidade de cobrir, para levar os serviços, que beneficiam o agronegócio, o ensino, o uso de serviços de modo geral. Atualmente, conectividade é infraestrutura básica, assim como estradas e energia. As operadoras de telefonia já manifestaram interesse em participar.

Etapas

A implementação do Goiás + Digital será dividida em duas etapas principais. No primeiro semestre de 2025, serão iniciados os trâmites para obtenção das licenças e autorizações necessárias, além da seleção pública das operadoras responsáveis pela execução do projeto. Já no segundo semestre, serão iniciadas as obras e a instalação das Estações Rádio Base (ERBs).

Coordenado pela SGG, com apoio técnico da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias), o programa foi instituído pelo Decreto Estadual nº 10.620/2025, publicado em janeiro deste ano. O dispositivo estabelece diretrizes para fomentar investimentos em SMP por parte das operadoras em áreas sem cobertura e impulsionar a inclusão digital.