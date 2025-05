Mutirão de Aparecida no Cidade Livre faz mais de 5 mil atendimentos

Mais de 5 mil atendimentos diretos foram prestados aos aparecidenses do setor Cidade Livre e região durante a 1ª edição do Mutirão de Aparecida sob a gestão do prefeito Leandro Vilela. A ação foi realizada no Colégio Estadual Severina Maria de Jesus, no Cidade Livre, e reuniu mais de 100 serviços gratuitos oferecidos à população. O prefeito abriu oficialmente o evento ao lado do vice-prefeito João Campos, do ex-prefeito Gustavo Mendanha, da secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, dos vereadores Isaac Martins, Rogério Almeida e Mazinho Baiano — que representam a região — e de outras autoridades.

Entre os principais destaques da edição esteve o atendimento voltado ao bem-estar animal. O Centro de Castração Pata participou do evento cadastrando cães e gatos para triagem e futura castração gratuita, além de oferecer vacinação antirrábica e uma feira de adoção responsável. A iniciativa promoveu cuidado, saúde e acolhimento aos pets e seus tutores.

“A cidade de Aparecida é muito grande e populosa. Por isso, trazemos o mutirão para perto da casa das pessoas, favorecendo esse acesso direto aos serviços prestados pelo município. Para administrar melhor os recursos, agora, nesse novo formato, fazemos o mutirão aproveitando as estruturas físicas que já existem, tendo apenas o custo operacional; isso é respeito com o dinheiro público e com a administração responsável”, ressaltou Vilela.

Além dos atendimentos aos pets, a população teve acesso gratuito a consultas médicas e oftalmológicas, vacinação para todas as idades, atendimento odontológico, emissão de documentos (RG, CPF, certidões), emissão de cartões PCD e para idosos, orientação jurídica, atualização do CadÚnico, inscrição no Minha Casa Minha Vida, recreação infantil, mutirão contra a dengue, entre outros.

O ex-prefeito Gustavo Mendanha, que iniciou os mutirões em Aparecida em 2017, lembrou que esse modelo de força-tarefa foi idealizado pelo ex-governador Iris Rezende. “O Iris e o ex-prefeito Maguito Vilela foram grandes mentores dos mutirões, modelos para todos nós, referências de como se deve fazer políticas públicas que alcancem toda a coletividade.”

Titular da pasta responsável pelo mutirão, o secretário de Ação Integrada, Jeferson Ferreira, enfatizou que esta edição comemorou os 48 anos do setor Cidade Livre. “É um presente, na verdade, que a administração do prefeito Vilela dá a toda a comunidade da região. O mutirão, com a praticidade que proporciona aos moradores, carrega essa marca da atual gestão, de efetividade, eficiência e zelo na prestação de serviços à população.”

Moradores aprovaram o mutirão

Vandeilma Pinheiro, que mora no setor Colina Azul 2, viu no mutirão uma oportunidade de recomeçar. Isto porque ela havia perdido há seis meses o cachorro da família, que morreu vítima de câncer. Durante o evento, ela foi uma das primeiras a adotar um dos cães da feira de adoção responsável. “Quando eu olhei para a Mel [nome do pet recém-adotado], foi como se eu sentisse algo mais forte do que mim mesma”, contou a nova tutora.

Já Joelita Flores de Sousa, moradora do Cidade Livre, aproveitou o evento para fazer um verdadeiro pacote de serviços. Ela tirou a 2ª via da carteira de identidade, solicitou inscrição no programa Minha Casa Minha Vida e realizou exame oftalmológico. “Isso facilita demais para o cidadão, porque eu mesmo não posso matar serviço. Aí, já fica melhor para mim resolver no sábado.”

Vistoria no CAIS Colina Azul

A agenda do prefeito Vilela no Mutirão de Aparecida começou no início da manhã, com uma inspeção das estruturas e dos serviços prestados no CAIS Colina Azul. Ele esteve acompanhado dos vereadores Isaac Martins e Rogério Almeida, da diretora do CAIS, Denise Ribeiro, e da secretária de Educação, Professora Núbia Farias.

A pedido dos parlamentares, Vilela determinou a demolição imediata das ruínas da antiga UBS do bairro, que fica ao lado do CAIS e que, segundo eles, tem servido de esconderijo para criminosos. A proposta discutida entre Vilela e os vereadores é que no local seja construído um CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil).

Durante a semana que antecedeu a ação, equipes da Prefeitura realizaram serviços de limpeza e manutenção em 14 bairros da região. A força-tarefa incluiu varrição de ruas, roçagem, poda de árvores, tapa-buracos, revitalização de praças e reforço na sinalização de trânsito. Além do Cidade Livre, a iniciativa alcançou os bairros Colina Azul, Serra Dourada I e II, Jardim Riviera, Jardim Monte Cristo, Bairro Independência, Jardim Cristalino, Jardim dos Girassóis, Marista Sul, Setor Andrade Reis, Setor Fabrício e Jardim Monte Líbano.

