Na Acieg, senador Vanderlan Cardoso abre as contas da reforma tributária e coleta sugestões

“É o momento de fazer contas, e ver aquilo que pode ser feito por Goiás”, disse o senador em evento que reuniu mais de uma centena de empresários na Acieg para debater a reforma tributária

Ao lado do presidente Rubens Fileti, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) participou de um encontro com o setor produtivo goiano na tarde desta segunda-feira (28). Mais de 100 empresários participaram da reunião realizada na sede da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) buscou discutir possíveis ajustes e apresentar pontos da reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados e enviada ao Senado para votação.

“O momento é de fazer contas, é pegar o que foi aprovado e ver o que pode ser feito por Goiás”, explica Cardoso. O senador levou técnicos para apresentar um estudo sobre a reforma e coletou sugestões de associados da Acieg para levar ao debate no Senado. Também participaram do evento outros integrantes do Fórum das Entidades Empresariais (FEE), entre eles a Fieg e a Adial.

O Senador por Goiás também preside a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que formou um grupo técnico para se debruçar sobre o tema.

Diálogo

Para o presidente da Acieg, Rubens Fileti, o encontro foi importante para que o empresário goiano tenha ciência dos possíveis impactos que a reforma pode causar no cenário empresarial e possa dialogar com o legislador para apontar mudanças necessárias sob a ótica do setor produtivo.

“É o momento de nós unirmos forças, fazer as contestações oportunas e lutar para que Goiás não sofra com pontos negativos que foram aprovados pelas deputados”, explica Fileti.

Rubens destacou ainda a participação de mais de 100 empresários no evento e autoridades responsáveis pelo setor econômico do estado e municípios.

“Reunir esse grupo para discutir a reforma, em uma tarde de segunda-feira, mostra a nossa força empresarial para debater assuntos que impactam o setor produtivo”, conclui Fileti.

Diversas autoridades participaram do evento, entre elas o Vice-Presidente da Fieg, André Rocha , Presidente da Adial, José Garrote, Secretário Municipal de Finanças Vinícius Alves, Deputado Federal, Ismael Alexandrino, Presidente da Juceg, Euclides Barbosa, Secretária Estadual de Economia, Selene Peres, Deputado Estadual Cairo Salim.

Fonte: ACIEG