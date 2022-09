Nalini Cia de Dança leva apresentações e oficinas gratuitas para seis capitais brasileiras e interior de Goiás

Nesta quinta-feira, 1°, a Cia de Dança Nalini, dirigida pela coreógrafa e bailarina Valeska Vaishnavi, dará início a uma longa e produtiva circulação nacional, com o espetáculo “Um mero deleite”. A turnê tem início em Goiânia, no Teatro SESC Centro, com duas apresentações, quinta e sexta-feira, 1 e 2, às 19h, seguidas de bate-papo. No domingo, 4, o grupo realiza também a oficina “Dança e movimentos para todos”, uma aula de contato/improvisação, na sede da Companhia, no Setor Jaó – Rua J-31 com J-37.

Os ingressos são gratuitos, assim como a aula de dança, mas uma campanha de doação de livros está sendo feita, para que cada espectador doe, voluntariamente, uma obra literária, a ser entregue na entrada do Teatro. Os livros arrecadados serão doados para bibliotecas públicas. A retirada de ingressos pode ser feita na bilheteria do Teatro Sesc, das 8h às 18h. Para participar da oficina, é necessário enviar e-mail para [email protected] solicitando inscrição.

Três meses, sete cidades, seis capitais e três regiões do país

Ao longo de três meses a Nalini Cia. de Dança percorrerá seis capitais do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, além do interior de Goiás, levando sua obra para plateias das mais diversificadas. Assim, a companhia cria ainda mais lastro para a dança que é produzida em Goiás, já reconhecida em todo o mundo por sua singularidade estética e pela qualidade de produção e realização das obras.

Segundo a sua idealizadora, Valeska Vaishnavi, esta turnê nasceu do entusiasmo do grupo pelas diversas cenas contemporâneas da dança brasileira e do desejo de partilha entre os diversos saberes que estão se criando para as artes cênicas. Neste novo contexto, a todo momento surgem novas possibilidades de criações e experimentações. Em Recife, por exemplo, o espetáculo será visto pelo público do Festival Internacional Cena Cumplicidades, um evento consagrado, que reúne inúmeros artistas e propostas estéticas, e onde é possível estabelecer um ambiente de troca e de enriquecimento cultural.

Mas a coreógrafa pondera sobre o fato de ainda precisarem alcançar novos olhares aqui mesmo, em nosso estado, e por isso, ela reforça: “nosso desejo é de que nossa obra também seja assistida e sentida pelo público de nossa cidade e nosso estado, trazendo as pessoas cada vez mais pra perto do que a Nalini tem se proposto a criar. Por isso não abrimos mão de iniciar e encerrar esta turnê em nossa região, onde nasceu nossa Companhia, de forma a garantir esse acesso gratuito a um trabalho que realizamos com muito esforço, carinho e dedicação”.

Um mero deleite – a busca pela completude do amor

Uma busca inquietante pelo amor. A natureza humana nos impulsiona a buscar no outro os sentimentos, emoções, vivências que podem nos preencher naquilo que somos incompletos, projetando em outras pessoas o que pensamos necessitar para essa inteireza. O espetáculo tem como pano de fundo o mito do Andrógino, do filósofo Platão, que trata justamente dos seres completos e quase perfeitos, que são partidos ao meio pelos deuses, e, se sentindo mutilados, vagam por toda a vida em busca de sua outra metade.

As perguntas que nascem da dramaturgia da obra são sobre realmente precisarmos de outras pessoas para vivermos a plenitude da vida. Será esse amor romântico a solução para nossa inquietude? A Nalini acredita que é preciso encontrar a solução para esses vazios existenciais dentro de nós próprios. E é através dos encontros transitórios e meros deleites que o espetáculo tenta construir o real significado de se sentir pleno.

PROGRAMAÇÃO:

GOIÂNIA/GO

1 e 2/09 – 5ª e 6ª feira – 19h – Espetáculo “Um Mero Deleite”

Local: Teatro SESC Centro (R. 19, 260 – St. Central, Goiânia – GO)

Ingressos: Gratuitos (retirar das 8h às 18h – na bilheteria do Teatro)

Oficina “Dança e movimentos para todos” – Contato/Improvisação

4/9 – domingo – 10h às 12h

Local: Sede Nalini (Rua J-31 esq./ R. J-37, Qd 57 Lt 15, St. Jaó)

Pré-requisito: Idade acima de 13 anos

Inscrições GRATUITAS pelo E-mail: [email protected]

RECIFE/PE

29 e 30/09 – 5ª e 6ª feira – 19h – Espetáculo “Um Mero Deleite”

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos: Gratuitos (retirar uma hora antes)

Oficina “Dança e movimentos para todos” – Contato/Improvisação

30/09 – 6ª feira – Local: Teatro Hermilo Borba

BELO HORIZONTE/MG

4 e 5/10 – 3ª e 4ª feira – 19h – Espetáculo “Um Mero Deleite”

Local: Teatro Marília

Ingressos: Gratuitos (retirar uma hora antes)

Oficina “Dança e movimentos para todos” – Contato/Improvisação

05/10 – 4ª feira – Local: Teatro Marília

RIO DE JANEIRO/RJ

8 e 9/10 – sab e dom – 19h – Espetáculo “Um Mero Deleite”

Local: Teatro Angel Vianna

Ingressos: Gratuitos (retirar uma hora antes)

Oficina “Dança e movimentos para todos” – Contato/Improvisação

09/10 – dom – Local: Teatro Angel Vianna

SÃO PAULO/SP

18 e 19/10 – 3ª e 4ª feira – 19h – Espetáculo “Um Mero Deleite”

Local: Oficina Cultural Oswald de Andrade/Poiesis

Ingressos: Gratuitos (retirar uma hora antes)

Oficina “Dança e movimentos para todos” – Contato/Improvisação

19/10 – 4ª feira – Local: Oficina Cultural Oswald de Andrade/Poiesis

BRASÍLIA/DF

5 e 6/11 – sab e dom – 19h – Espetáculo “Um Mero Deleite”

Local: Instituto Ilumina

Ingressos: Gratuitos (retirar uma hora antes)

Oficina “Dança e movimentos para todos” – Contato/Improvisação

06/11 – dom – Local: Instituto Ilumina

JATAÍ/GO

18/11 – 6ª feira

Serão duas sessões em horários a serem definidos – Espetáculo “Um Mero Deleite”

Local: Teatro SESC Jataí

Ingressos: Gratuitos (retirar uma hora antes)

Oficina “Dança e movimentos para todos” – Contato/Improvisação

17/11 – 5ª feira – Local: Teatro SESC Jataí