Norma, nova assistente virtual, facilita acesso às leis em Goiás

O Governo de Goiás lançou oficialmente a assistente virtual Norma, primeira ferramenta com inteligência artificial do Brasil voltada exclusivamente para leis estaduais. Desenvolvida pela Casa Civil, a solução tecnológica foi criada para tornar o entendimento da legislação mais simples e acessível à população. A Norma está integrada à plataforma Legisla Goiás e também pode ser acionada diretamente pelo WhatsApp.

A tecnologia utilizada combina Processamento de Linguagem Natural e Recuperação Aumentada por Geração, permitindo que a assistente virtual forneça respostas rápidas, objetivas e com base jurídica. Então, qualquer cidadão pode tirar dúvidas sobre direitos e deveres de forma segura, sem precisar recorrer a linguagem técnica ou consultar documentos complexos. Além disso, o serviço é gratuito.

Acima de tudo, a proposta da Casa Civil é democratizar o conhecimento jurídico e fortalecer o governo digital. O acesso pode ser feito pelo portal legisla.casacivil.go.gov.br, pelo número (62) 3201-5800 no WhatsApp ou pelo link direto https://wa.me/556232015800. Um vídeo explicativo também está disponível para facilitar os primeiros passos da interação.

Segundo o secretário Jorge Pinchemel, a Norma representa um avanço na inovação pública. “Essa ferramenta aproxima o cidadão do governo e da legislação estadual. É o uso da tecnologia para promover inclusão digital, transparência e eficiência”, afirma. A iniciativa também contou com a supervisão da subsecretária de Legislação e Atos Oficiais, Emília Munhoz Gaiva.

Desde já, a Norma se destaca como um recurso inovador para modernizar a gestão pública e reduzir barreiras no acesso à informação. Especialmente pelo WhatsApp, o canal mais popular do país, a ferramenta amplia seu alcance e garante que mais pessoas tenham acesso direto à legislação, sem burocracia e com linguagem clara.