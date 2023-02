Nova lei valoriza bibliotecas na rede pública de ensino

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), sancionou a lei n° 21.741 que institui a Política de Estadual de Universalização das Bibliotecas nos Estabelecimentos de Ensino Público. A lei, vale lembrar, foi criada a partir de um projeto assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, à época líder do Governo, deputado Bruno Peixoto (UB).

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado em 29 de dezembro de 2022. A legislação garante a implementação de uma política de acervo para as bibliotecas escolares. O texto busca contemplar ações de ampliação, guarda, preservação e funcionamento dessas unidades.

A matéria, também, incentiva a implantação de bibliotecas escolares em todas as instituições de ensino do estado, além de promover a acessibilidade das pessoas com deficiência aos acervos de livros. Ao protocolar o projeto de lei na Alego, Peixoto defendeu a necessidade de se estimular a criação de ambientes adequados para a prática da leitura, além da criação e execução de projetos voltados para o incentivo à plena utilização dos espaços das bibliotecas.

“A importância social da biblioteca pública está justamente em conseguir pensar as necessidades da comunidade na qual ela está inserida, sendo necessárias políticas públicas voltadas a pensar projetos para melhor atender a população”, destacou o parlamentar.