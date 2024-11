Novembro Azul: Unimed Goiânia promove ação de saúde gratuita com simulador de corrida

A Unimed Goiânia realiza no próximo sábado, (23), das 8h às 17h, o evento “Pit Stop da Saúde” na Concessionária Saga, localizada na BR-153. A ação gratuita é uma iniciativa do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, e visa promover o diagnóstico precoce e o cuidado com a saúde masculina.

Durante o evento, os participantes terão acesso a serviços como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, cálculo de IMC e orientações sobre os exames de próstata. Além disso, será oferecido um simulador de corrida, proporcionando uma experiência interativa e educativa aos presentes.

A Unimed Goiânia busca não apenas informar, mas também incentivar os homens a se cuidarem e a realizarem exames preventivos. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, com uma estimativa de 71.730 novos casos até 2025, o que reforça a importância de campanhas educativas como esta.

A cooperativa ainda lançou a campanha “Homem, não deixe sua revisão para depois”, que compara o cuidado com a saúde masculina ao cuidado com os veículos. O urologista e diretor de mercado da Unimed Goiânia, Dr. Frederico Xavier, destacou que é crucial quebrar o tabu e incentivar os homens a procurarem ajuda médica de forma regular.

A Unimed Goiânia também disponibilizou uma página exclusiva com informações sobre o Novembro Azul, acessível pelo link: novembroazul.unimedgoiania.coop.br.

Serviço:

Pit Stop da Saúde

Data: 23 de novembro

Horário: 8h às 17h

Local: Concessionária Saga, BR-153, Jardim Goiás