O Governo de Goiás anunciou a ampliação do uso do aplicativo Inttegra Social para o pagamento do benefício Aluguel Social em 15 novos municípios. A medida, que já estava em vigor em Inhumas, Itaberaí e Goiânia, agora contempla também beneficiários de Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Senador Canedo e Valparaíso.

A transição para o novo sistema, coordenada pelo Goiás Social, Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), teve início em fevereiro e será estendida gradativamente a todos os atendidos pelo programa.

A nova plataforma substitui do Goiás Social, o aplicativo BK Bank e passa a ser o meio oficial para repasse dos valores aos locadores de imóveis. O app está disponível para download gratuito em sistemas Android e iOS.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, a mudança reforça a segurança no repasse do Goiás Social. “O valor é transferido diretamente para o proprietário do imóvel. O beneficiário não lida com dinheiro em espécie e não pode usar o recurso para outro fim”, destacou. Baldy frisou ainda que o objetivo é evitar fraudes e garantir mais transparência.

O secretário estadual da Infraestrutura, Adib Elias, ressaltou que a troca de instituição financeira visa otimizar o serviço. “Com o Inttegra Social, entramos em uma nova fase operacional, que torna o programa mais ágil e eficiente para atender famílias em situação de vulnerabilidade”, afirmou.