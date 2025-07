Novo Cadastro Nacional de Celulares com Restrição ajuda a evitar compra de aparelhos roubados

O Governo Federal lançou nesta segunda-feira, 14 de julho, uma nova ferramenta que promete mais segurança para quem compra celulares no Brasil. Trata-se do Cadastro Nacional de Celulares com Restrição (CNCR), uma base de dados unificada que reúne informações sobre aparelhos com registro de roubo, furto ou extravio. A iniciativa, publicada no Diário Oficial da União, integra o programa Celular Seguro, o Cadastro de Estações Móveis Impedidas (CEMI) e a Base Nacional de Boletins de Ocorrência (BNBO). O objetivo é evitar a comercialização de celulares ilegais e dar mais segurança ao consumidor na hora da compra.

Consulta simples com o número do IMEI

A consulta ao novo banco de dados dosCelulares com Restrição pode ser feita pelo aplicativo Celular Seguro, disponível gratuitamente para Android e iOS. Para usar a ferramenta, basta informar o número IMEI do aparelho — código de 15 dígitos que identifica o dispositivo. É possível digitar o número manualmente ou escanear o código de barras diretamente na tela do celular.

Como verificar se um celular tem restrição:

Baixe o app Celular Seguro (Android ou iOS);

Acesse a opção “Celulares com Restrição” no menu inicial;

Insira o número do IMEI ou leia o código com a câmera;

Para descobrir o IMEI, digite *#06# no teclado de chamadas do aparelho.

Se não houver impedimentos, o sistema informará que o celular está liberado para uso.

Mais segurança contra celulares roubados

De acordo com a Anatel, a criação do CNCR ajuda a prevenir a receptação de celulares furtados e fortalece o combate à criminalidade. Para o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos de Almeida Neto, a ferramenta é uma garantia para o consumidor. “O cidadão tem o direito de saber se o celular que ele está comprando é roubado ou não. O cadastro é uma garantia ao cidadão. Com ele, o Celular Seguro oferece mais segurança na hora de adquirir um bem tão essencial no dia a dia”, afirmou.

LEIA TAMBÉM:

Mabel retira projetos da Câmara e adia embate com vereadores sobre uso do empréstimo