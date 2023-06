Novo teste para meningite aprovado pela Anvisa proporciona resultado em 1 hora

Com o aumento exponencial dos casos de meningite no Brasil, surge um alerta sobre a gravidade dessa doença potencialmente fatal. Para agilizar e aprimorar o diagnóstico, a Anvisa aprovou recentemente um teste capaz de fornecer resultados em até uma hora, identificando até 15 agentes diferentes, incluindo vírus, bactérias e fungos, responsáveis pela doença. Esse teste, denominado QIAstat-Dx, é um painel laboratorial sindrômico para a detecção de meningite, desenvolvido pela empresa multinacional QIAGEN, e utiliza uma metodologia de PCR em tempo real, oferecendo alta precisão molecular. A coleta do líquido cefalorraquidiano é realizada por meio de uma punção lombar.

Segundo Allan Richard Gomes Munford, gerente regional LATAM de Marketing para Diagnósticos de Oncologia e Precisão da QIAGEN, a meningite é uma emergência médica devido à gravidade da inflamação das meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. O diagnóstico e o tratamento oportunos são fundamentais para evitar sequelas e óbitos.

Os testes rápidos para meningite representam um marco na medicina. Uma tecnologia inovadora que fornece resultados precisos em aproximadamente uma hora faz toda a diferença no diagnóstico, permitindo um tratamento rápido para o paciente. Em casos de meningite bacteriana, que pode ser letal em quase metade dos casos, é crucial diferenciá-la da forma viral, pois requer tratamentos específicos. Atualmente, os testes convencionais demoram dois dias ou mais para fornecer resultados.

O novo teste também permite a administração adequada de antibióticos, reduzindo o tempo de internação, o número de hospitalizações e o ônus para os sistemas de saúde no manejo e tratamento futuro de possíveis sequelas, especialmente nos casos bacterianos. Munford ressalta a importância do uso consciente e correto dos antibióticos, evitando o desenvolvimento de resistência antimicrobiana. Em casos de meningite viral, esses medicamentos são ineficazes e não devem ser administrados. Por outro lado, nos casos bacterianos, o uso precoce do antibiótico correto pode prevenir sequelas e reduzir os casos fatais.

Em resumo, o teste rápido aprovado pela Anvisa para a meningite oferece resultados em apenas uma hora, possibilitando um diagnóstico preciso e contribuindo para o tratamento imediato e adequado dos pacientes, com impacto significativo na redução de complicações e fatalidades relacionadas a essa grave doença.