O que esperar de 2024?

O ano de 2023 vai chegando ao fim e aproxima-se aquela fase de promessas para um futuro melhor, mesmo sabendo que muitas delas jamais serão cumpridas.

Para muitos 2023 foi um ano de oportunidades, mas também de muitos desafios. Na economia, cuja percepção é muito afetada pela polarização política, houve avanços consideráveis em Goiás e no Brasil.

No cenário interno, do Estado, tivemos um crescimento de 5,14% do Produto Interno Bruto e também no nível de empregos. Em nível nacional, houve queda no número de desempregados e melhora em indicadores como bolsa e dólar, apesar do mau humor do mercado.

Em 2024 haverá eleições e a tendência é de que as redes sociais tenham espaço ainda mais decisivo nos embates. Assim, será um ano de muitas articulações – elas sempre acontecem, mas se intensificam nos períodos mais próximos dos pleitos.

Nunca é demais desejar que no ano que vem haja campanhas verdadeiramente propositivas e que os eleitores façam sua parte, buscando informações confiáveis, ainda que elas contrariem suas convicções pessoais, e que façam boas escolhas. Afinal, elas valem para todos e um pouco de previsibilidade e de segurança não é sonhar tão alto.

Para nós, da Tribuna do Planalto, 2023 foi um ano bom, no qual pudemos estreitar o contato com nosso público e conquistar novos leitores. Investimos na periodicidade do jornal e na estruturação de nosso site e de nossas redes sociais.

Avançamos, mas não nos damos por satisfeitos. Ainda há muito a avançar para continuar merecendo o respeito e a companhia qualificada de nossos leitores. Queremos aumentar os canais de interação. Reafirmamos nosso compromisso com o jornalismo e a busca da informação de qualidade.

Desejamos a todos um Natal feliz e que 2024 seja um ano de muitas oportunidades e de concretização de sonhos e aspirações.