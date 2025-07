Operação Bouldrier prende suspeitos de furtos em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Grupo Garra – Deic), deflagrou nesta terça‑feira (15) a Operação Bouldrier para desarticular um grupo criminoso oriundo do Paraná, investigado por dois furtos qualificados ocorridos em Goiânia, em dezembro de 2023.

De acordo com a Polícia Civil, os alvos da Operação Bouldrier são suspeitos de envolvimento em dois furtos qualificados ocorridos no fim de 2023 em Goiânia. Um dos crimes foi o arrombamento de uma casa no Setor Sul, em Goiânia. Os criminosos teriam invadido o imóvel e subtraído diversos bens de alto valor. A ação foi planejada e executada de forma rápida, demonstrando conhecimento prévio da rotina da residência.

O outro crime investigado foi o furto a uma joalheria localizada em uma área nobre da cidade, o Setor Bueno. Os criminosos teriam utilizado técnicas de escalada e corte de energia elétrica para desativar os sistemas de segurança e acesso ao local. Levaram peças de alto valor, causando prejuízo significativo ao estabelecimento.

A Operação Bouldrier que investiga os furtos em Goiânia foi autorizada pela Justiça e incluiu três mandados de prisão preventiva; cinco mandados de busca e apreensão; além de sequestro de bens e valores dos investigados.

As medidas foram cumpridas simultaneamente em endereços ligados aos suspeitos. A PCGO busca agora aprofundar as apurações para identificar envolvimento do grupo em outros crimes patrimoniais na capital e no interior do estado. De acordo com a Polícia Civil, os investigados atuam de forma interestadual e demonstram alto grau de especialização em furtos sofisticados, o que motivou a ação coordenada do Grupo Garra.

As investigações continuam em curso, e a PCGO reforça o compromisso de combater organizações criminosas que colocam em risco a segurança da população.