Bombeiros de Goiás prestam mais de 2 mil atendimentos em Operação de Férias

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) encerrou a 51ª edição da Operação Férias Turista Seguro com um balanço positivo, mais de 2 mil atendimentos foram realizados durante o período de alta temporada nas principais regiões turísticas do estado, sem registro de óbitos. A operação aconteceu ao longo de julho e mobilizou equipes em pontos estratégicos, especialmente no entorno do Rio Araguaia, um dos destinos mais procurados no verão goiano.

Durante o período, foram registrados 230 resgates e mais de 1.600 ações preventivas, como orientações a banhistas, fiscalização de estruturas provisórias, apoio a eventos e rondas aquáticas. O objetivo principal da operação foi garantir a segurança dos turistas e evitar ocorrências graves em áreas de grande movimentação.

O posto com maior número de atendimentos foi o de Aruanã, onde as equipes atuaram intensamente para atender ocorrências e orientar os visitantes. A cidade, que costuma receber milhares de turistas durante o mês de julho, concentrou grande parte das ações dos bombeiros, especialmente nas praias formadas às margens do Rio Araguaia.

Balanço

A apresentação oficial dos dados foi realizada na manhã desta terça-feira (29), no Batalhão de Operações, Proteção Ambiental e Resposta a Desastres (BOPAR), em Goiânia. O comandante da operação, coronel Helter Borges de Oliveira, conduziu a coletiva de imprensa e apresentou os resultados.

Polícia

Além dos Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também promoveu a Operação Férias 2025, com foco no reforço da fiscalização nas rodovias federais que cruzam o estado de Goiás. A operação ocorre durante um dos períodos mais movimentados do ano nas estradas goianas, marcado pelas férias escolares, pela tradicional temporada do Araguaia, pelo aumento do turismo no interior do estado e pela Romaria de Trindade — uma das maiores manifestações religiosas do Centro-Oeste.