Pastor Marcos Rosa assume mandato

O pastor Marcos Rosa (Avante ) assumiu na sessão ordinária de quinta-feira, 4, o mandato de vereador, em decorrência do pedido de licença, por 125 dias, do titular Thialu Guiotti, que justificou sua saída para cuidar de interesses particulares. Ele vai disputar uma cadeira para deputado federal. Após prestar juramento, conforme regimento interno da Câmara, o presidente da Casa, Romário Policarpo, declarou Marcos Rosa empossado.

“Hoje, estou realizando um sonho. Esse é um momento especial em minha vida. Assumo consciente do trabalho que aqui vou realizar em defesa das comunidades de Goiânia”, destacou o pastor da tribuna da Câmara. Ele agradeceu aos 1.610 votos recebidos na eleição municipal de 2020. “Vou estar aqui, portanto, para defender os interesses sociais de todos aqueles que confiaram em mim”, frisou. E completou: “Como um aprendiz nessa nova função vou precisar do apoio e da experiência de cada vereador com assento nesta Casa”.

Além de agradecer a presença de familiares e diversos pastores, vários vereadores desejaram a Marcos Rosas “sucesso na nova empreitada, como disse Anselmo Pereira (MDB). Outros vereadores, como Joãozinho Guimarães (solidariedade), Léia Klébia (PSC), Geverson Abel (Avante), Leandro Sena (PRTB), entre outros, deram boas vindas e desejaram sucesso ao pastor Marcos Rosa.