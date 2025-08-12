Paulo Cezar Martins descarta deixar PL para se filiar ao MDB

O deputado Paulo Cezar Martins (PL), primeiro orador da sessão ordinária desta terça-feira, 12, usou seus cinco minutos na tribuna para esclarecer que não mudará de partido e que “nunca fez acordo com o governo”.

“Não tenho a intenção e nem recebi convite do vice-governador Daniel Vilela [MDB]”, disse Martins, ao desmentir informações veiculadas na imprensa local que sugeriram que ele deixaria o PL para se filiar ao MDB, de Vilela.

“Quem disse isso provavelmente não me conhece. Fui eleito cinco vezes pelo MDB, de fato. Mas quero dizer a todos que sou da direita e toda a minha vida fui. Sempre tive coragem de dizer o que penso”, acrescentou Paulo Cezar, ao reiterar que, na contramão do que tem sido veiculado, vai permanecer no partido.