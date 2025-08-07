PCGO, Agrodefesa e Vigilância Sanitária apreendem 2 toneladas de alimentos impróprios para consumo em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), em ação conjunta com a Agrodefesa e a Vigilância Sanitária, apreendeu, nesta quarta-feira (6), mais de 2 toneladas de produtos alimentícios armazenados e manipulados de forma irregular em uma empresa no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia.

Queijos, manteigas e embutidos em condições inadequadas

Durante a operação, foram encontrados 2.100 kg de produtos lácteos — entre queijo curado, mussarela, queijo ralado e manteiga — e 150 kg de produtos cárneos embutidos, todos sem condições adequadas de consumo.

Os produtos estavam sem rotulagem, sem procedência comprovada e armazenados fora dos padrões sanitários exigidos por lei. Parte dos alimentos ainda apresentava rótulos adulterados, o que caracteriza fraude contra o consumidor.

Produtos descartados e empresa autuada

Todo o material irregular foi apreendido e descartado pelas autoridades sanitárias. A proprietária do estabelecimento foi identificada e autuada. Além das sanções administrativas, como multa, ela deverá responder por crimes contra as relações de consumo, conforme os incisos VII e IX do artigo 7º da Lei 8.137/90.

A ação integra uma série de fiscalizações realizadas pela Decon e órgãos de controle para combater práticas ilícitas na comercialização de alimentos em Goiás.