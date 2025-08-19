PCGO prende homem envolvido em roubo em propriedade rural de Abadiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (Dercr), cumpriu na última segunda-feira (18), o mandado de prisão temporária do terceiro suspeito de envolvimento no roubo qualificado ocorrido em uma propriedade rural de Abadiânia-GO, em outubro de 2024. A prisão marca o início da segunda fase da Operação Guardião do Campo, deflagrada inicialmente em abril 2025.

O crime foi cometido por pelo menos três indivíduos armados, que renderam um trabalhador rural e subtraíram diversos bens da fazenda, incluindo uma motocicleta, celulares e equipamentos agropecuários. As investigações tiveram início imediatamente após o crime.

Segundo o relato da vítima, o caseiro da propriedade foi surpreendido por dois assaltantes encapuzados e armados, que o ameaçaram e o mantiveram sob vigilância enquanto reviravam a residência à procura de dinheiro e armas. Os criminosos fugiram levando, entre outros itens, uma motocicleta, celulares e utensílios domésticos.

Além do mandado de prisão temporária expedido no curso da investigação criminal, foi cumprido, na mesma oportunidade, um mandado de prisão civil por dívida de pensão alimentícia em desfavor do investigado.

Entenda a Operação

A primeira fase da operação foi executada no dia 02 de abril de 2025, com o cumprimento de dois mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Anápolis e Niquelândia, resultando na detenção de dois suspeitos e na apreensão de materiais de interesse investigativo.

A segunda fase da operação teve como foco o cumprimento de mandado de prisão expedido contra o terceiro suspeito, localizado após novos avanços na investigação. A captura ocorreu no interior do estado, na cidade de Anápolis.

