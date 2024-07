Pesquisa coloca Caiado como governador com maior aprovação do Brasil

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasmarket revelou que o governador Ronaldo Caiado é o mais bem avaliado do Brasil, com uma aprovação de 83,9%. O levantamento, divulgado pelo site O Antagonista nesta quinta-feira (4), entrevistou 13,7 mil eleitores em 25 estados e no Distrito Federal. Apenas 9% dos entrevistados desaprovam a gestão de Caiado, enquanto 7,1% não souberam ou não responderam.

Os governadores com maiores índices de aprovação após Caiado são Wanderlei Barbosa (TO), com 76,2%; Ratinho Jr. (PR), com 75,7%; Mauro Mendes (MT), com 74,5%; e Tarcísio de Freitas (SP), com 68,7%.

Além disso, a pesquisa do Instituto Brasmarket avaliou a aprovação dos governadores em cinco áreas prioritárias: Segurança Pública, Saúde, Infraestrutura, Educação e Assistência Social. Caiado também lidera nas áreas de segurança e saúde, com avaliações de ótimo e bom por 65,2% e 51,6% dos entrevistados, respectivamente.

A alta aprovação de Caiado é atribuída ao equilíbrio fiscal e ao desenvolvimento econômico promovidos pelo governo de Goiás nos últimos cinco anos. Focando nas necessidades dos cidadãos, Goiás alcançou avanços históricos na redução da pobreza e em áreas essenciais como segurança pública, educação e saúde.