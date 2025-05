Pesquisa do Procon revela variação de até 251,26% no preço da cesta básica

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia), divulgou nesta quarta-feira (21/5) o resultado de uma pesquisa realizada entre os dias 16 e 19 de maio, que apontou variação de até 251,26% nos preços de itens da cesta básica em nove estabelecimentos da capital.

Entre os 30 produtos analisados, a banana nanica apresentou a maior oscilação, com preços variando de R$ 1,99 a R$ 6,99 por quilo. Em seguida, destacam-se o pão francês, com variação de 127,42% entre R$ 8,79 e R$ 19,99, e o tomate comum, com diferença de até 120%, sendo encontrado de R$ 4,95 a R$ 10,89. A batata inglesa oscilou 93,04%, sendo vendida entre R$ 3,88 e R$ 7,49, enquanto a banana prata registrou variação de 75,19%, com preços entre R$ 3,99 e R$ 6,99, revela a pesquisa.

Segundo a pesquisa, o consumidor que optar pelos menores preços desses cinco itens gastará R$ 23,60. Já aqueles que comprarem nos locais com os maiores preços pagarão R$ 52,35, o que representa uma economia potencial de R$ 28,75. Entre os produtos com menor variação de preço, os percentuais vão de 11,65% a 25,58%.

Óleo, café e cereais

O óleo de soja Soya, por exemplo, apresentou oscilação de 11,65%, com preços entre R$ 6,35 e R$ 7,09. O arroz Tio Jorge de 5 kg teve variação de 13,64% de R$ 21,99 a R$ 24,99, e o café Três Corações 500g registrou diferença de 23,71% entre R$ 29,90 e R$ 36,99. Já o arroz Califórnia 5 kg variou 25,02%, com preços entre R$ 23,98 e R$ 29,98. O açúcar Cristal 5 kg, por sua vez, teve flutuação de 25,58%, sendo encontrado de R$ 19,90 a R$ 24,99.

A soma dos menores preços desses cinco produtos totaliza R$ 102,12. Se adquiridos pelos valores mais altos, o custo sobe para R$ 124,04, com diferença de R$ 21,92. A comparação com o mês anterior indica estabilidade no valor total da cesta básica. Em abril de 2025, o custo era de R$ 673,50, enquanto em maio passou para R$ 673,71, variação de apenas 0,03%.

Pesquisa

O Procon Goiânia ressalta que nem todos os itens foram encontrados em todos os estabelecimentos e que os preços refletem um momento específico, podendo sofrer alterações. Além disso, dentro de uma mesma rede, podem ocorrer variações entre unidades.

O órgão também reforça que os comerciantes têm a obrigação de garantir a correta identificação dos produtos, fornecer informações claras sobre a comercialização e assegurar a conservação adequada dos alimentos. Em caso de produtos com validade vencida, adulterados ou fraudados, o consumidor tem direito ao ressarcimento imediato, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A pesquisa tem como objetivo orientar o consumidor a fazer escolhas mais conscientes, promovendo economia e contribuindo para um melhor planejamento financeiro. A comparação de preços é essencial para otimizar os gastos e garantir decisões de compra mais vantajosas.

