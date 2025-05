Petrobras retoma perfuração de poços e prepara reativação de fábrica de fertilizantes na Bahia

Após seis anos de interrupção, a Petrobras voltou a perfurar poços terrestres na Bahia. Os trabalhos foram iniciados no campo de Taquipe, no município de São Sebastião do Passé, a cerca de 80 km de Salvador. A retomada marca uma nova fase das operações da estatal no estado, com previsão de cerca de 100 perfurações nos próximos cinco anos.

O plano estratégico da empresa inclui investimentos em municípios como Alagoinhas, Entre Rios, Esplanada, Cardeal da Silva, Araçás, Catu, Candeias e o próprio São Sebastião do Passé. Três novas sondas já foram contratadas, incluindo a utilizada no campo de Taquipe. A Petrobras também firmou contratos para aquisição de dez novos equipamentos de produção terrestre, o que deve elevar o número de sondas operantes de 13 para 23.

Atualmente, a unidade baiana da companhia conta com aproximadamente 4,3 mil profissionais e produz cerca de 17 mil barris de óleo equivalente por dia. A operação envolve cerca de 2 mil poços terrestres e a plataforma de gás natural de Manati, localizada na Bacia de Camamu, em Valença. Só em 2024, a produção estadual gerou R$ 257 milhões em tributos e participações governamentais.

Fertilizantes: fim de disputa e retomada da produção

Além da perfuração de poços, a Petrobras também se prepara para retomar as operações em fábricas de fertilizantes na Bahia e em Sergipe. O retorno está condicionado à assinatura de um acordo com a Proquigel, empresa do grupo Unigel, que encerra uma longa disputa contratual entre as partes.

A estatal voltará a ter a posse das plantas, mas a reativação das atividades exigirá novos processos licitatórios para contratação de serviços de operação e manutenção, seguindo as normas de governança da empresa. O acordo deve ser assinado até o fim de maio, mas ainda precisa ser homologado pelo Tribunal Arbitral.