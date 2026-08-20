PF abre inquérito para investigar fraude em filiação partidária de Flávio Bolsonaro

Abertura da investigação foi determinada pela presidência do TSE. Apurações preliminares indicam uso indevido de ferramentas do sistema, sem invasão hacker externa.

A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar uma suposta fraude na filiação partidária envolvendo o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o partido Missão. A abertura da investigação foi determinada pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A PF busca agora identificar os responsáveis pela manipulação dos dados e esclarecer as motivações do episódio.

O caso foi descoberto durante o processo de registro da candidatura de Flávio Bolsonaro pelo PL. A equipe do senador identificou que ele aparecia como filiado ao partido Missão no sistema do TSE, o que impedia a formalização do nome para a disputa ao Palácio do Planalto. A mudança ocorreu a menos de 48 horas do prazo final para o registro de candidaturas.

Após pedido da defesa, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, determinou o restabelecimento imediato da filiação ao PL e a anulação do vínculo com a outra legenda. A decisão liberou o trâmite para o registro da candidatura na Justiça Eleitoral.

De acordo com o TSE, apurações preliminares indicam que não houve invasão hacker externa ao sistema de filiação partidária. A corte informou que houve o uso indevido das ferramentas por parte de alguém que possuía as credenciais da legenda para efetivar filiações. O ministro Nunes Marques determinou a preservação dos dados de acesso ao sistema e encaminhou o caso à Polícia Federal para a instauração de um inquérito.

O partido Missão, por sua vez, declarou ter sido vítima da inserção fraudulenta e tentou cancelar o registro imediatamente. A legenda afirmou que esbarrou em travas técnicas no sistema e não conseguiu reverter a filiação a tempo.

A PF já solicitou acesso completo aos registros do sistema FILIA, enquanto a legenda foi formalmente notificada para prestar esclarecimentos. A investigação segue com a análise dos computadores e celulares apreendidos.

Utilidade pública

Cidadãos que identifiquem irregularidades no sistema eleitoral ou suspeitem de fraudes relacionadas a filiações partidárias podem registrar denúncias no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou por meio do Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade). O prazo para o registro de candidaturas nas eleições de 2026 já se encerrou no sábado (15). A investigação sobre a fraude na filiação de Flávio Bolsonaro tramita sob sigilo na Polícia Federal.

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