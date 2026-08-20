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PF abre inquérito para investigar fraude em filiação partidária de Flávio Bolsonaro

PF investiga fraude em filiação partidária de Flávio Bolsonaro; TSE indica uso indevido de ferramentas, não invasão hacker


Fábio Prado Por Fábio Prado em 20/08/2026 - 16:22

PF abre inquérito para investigar fraude em filiação partidária de Flávio Bolsonaro
PF abre inquérito para investigar fraude em filiação partidária de Flávio Bolsonaro - Foto: Jefferson Rudy

Abertura da investigação foi determinada pela presidência do TSE. Apurações preliminares indicam uso indevido de ferramentas do sistema, sem invasão hacker externa.

A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar uma suposta fraude na filiação partidária envolvendo o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o partido Missão. A abertura da investigação foi determinada pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A PF busca agora identificar os responsáveis pela manipulação dos dados e esclarecer as motivações do episódio.

O caso foi descoberto durante o processo de registro da candidatura de Flávio Bolsonaro pelo PL. A equipe do senador identificou que ele aparecia como filiado ao partido Missão no sistema do TSE, o que impedia a formalização do nome para a disputa ao Palácio do Planalto. A mudança ocorreu a menos de 48 horas do prazo final para o registro de candidaturas.

Após pedido da defesa, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, determinou o restabelecimento imediato da filiação ao PL e a anulação do vínculo com a outra legenda. A decisão liberou o trâmite para o registro da candidatura na Justiça Eleitoral.

De acordo com o TSE, apurações preliminares indicam que não houve invasão hacker externa ao sistema de filiação partidária. A corte informou que houve o uso indevido das ferramentas por parte de alguém que possuía as credenciais da legenda para efetivar filiações. O ministro Nunes Marques determinou a preservação dos dados de acesso ao sistema e encaminhou o caso à Polícia Federal para a instauração de um inquérito.

O partido Missão, por sua vez, declarou ter sido vítima da inserção fraudulenta e tentou cancelar o registro imediatamente. A legenda afirmou que esbarrou em travas técnicas no sistema e não conseguiu reverter a filiação a tempo.

A PF já solicitou acesso completo aos registros do sistema FILIA, enquanto a legenda foi formalmente notificada para prestar esclarecimentos. A investigação segue com a análise dos computadores e celulares apreendidos.

Utilidade pública

Cidadãos que identifiquem irregularidades no sistema eleitoral ou suspeitem de fraudes relacionadas a filiações partidárias podem registrar denúncias no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou por meio do Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade). O prazo para o registro de candidaturas nas eleições de 2026 já se encerrou no sábado (15). A investigação sobre a fraude na filiação de Flávio Bolsonaro tramita sob sigilo na Polícia Federal.

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Fábio Prado

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